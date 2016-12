El Rey advierte de que vulnerar la ley solo conduce a «tensiones estériles»

Felipe VI abogó en su discurso de Nochebuena por una España de «brazos abiertos y manos tendidas» en la que la convivencia democrática esté basada «en el respeto a la ley, en la unión y en una voluntad decidida y leal de construir y no de destruir». Sin mencionar expresamente a Cataluña, el jefe del Estado remarcó que no son tiempos «para fracturas» y avisó de que vulnerar las leyes que garantizan la democracia solo conduce «a tensiones y enfrentamientos estériles» que no resuelven los problemas, y que también lleva al «empobrecimiento moral y material de la sociedad».

Durante su tradicional mensaje, el tercero desde que relevó a su padre, Juan Carlos I, al frente del Estado en junio de 2014, el Monarca volvió a dejar clara su preocupación por el desafío soberanista, siempre de manera indirecta, y subrayó que la convivencia «democrática» debe estar basada en la voluntad de «construir y no destruir, de engrandecer y no de empequeñecer, de fortalecer y no de debilitar».

Felipe VI quiso pronunciar la tradicional alocución navideña en su despacho del Palacio de la Zarzuela, un escenario clave este año por las numerosas audiencias celebradas con los representantes de los partidos para conseguir deshacer el nudo de la formación de gobierno. Desde allí, enfatizó que la convivencia «exige siempre, y ante todo, respeto», y sentenció que en la España de hoy no tienen cabida «la intolerancia y la exclusión, la negación del otro o el desprecio al valor de la opinión ajena».

Superada la «compleja situación política», Felipe VI pasó pagina y pidió a los partidos buscar «el diálogo y el entendimiento» para «preservar e impulsar los consensos básicos». El jefe del Estado valoró la importancia de que «se haya recuperado la serenidad» y de que los ciudadanos tengan «la tranquilidad necesaria para poder llevar a cabo sus proyectos de vida». Además, alentó a pensar «en la España que queremos para las próximas décadas, que será la de nuestros jóvenes de hoy y de forjarla con solidez». «Ahora es el momento», dijo.

Pero, por encima de todo, el mensaje del Rey, que junto al de los Premios Princesa de Asturias es el más personal de cuantos pronuncia a lo largo del año, tuvo una profunda carga social y de reconocimiento a aquellos que en un tiempo adverso han afrontado los problemas «sin desfallecer ni resignarse». «Una sociedad que mantenga estas actitudes y estos valores -subrayó- no puede tener miedo al futuro».

Ni terrorismo ni corrupción

En su discurso, el Rey expresó además su deseo de que la recuperación se consolide con el fin de que se puedan «corregir las desigualdades» que provocaron los «grandes sacrificios» hechos en los últimos años. Además de crear «mucho más empleo y de calidad» y de que los jóvenes tengan oportunidades, el Monarca consideró necesario «fortalecer la cohesión social» como garantía para asegurar «la estabilidad y el equilibrio» en la ciudadanía y de que los más desfavorecidos no queden rezagados.

El resto del discurso, que empezó con un recuerdo a los damnificados por las inundaciones de estas últimas semanas, giró en torno al valor de la familia, la solidaridad, la importancia de adaptarse a la realidad que imponen los avances tecnológicos y de apostar por la educación como base para fomentar la investigación, la ciencia y la creatividad. En esta ocasión, Felipe VI no habló de terrorismo, ni de corrupción, y tampoco aludió a la reforma de la Constitución que en las últimas semanas ha vuelto a estar en boca de todos los partidos políticos.