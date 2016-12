Susana Díaz no contempla que el PSOE apoye unos Presupuestos «de recortes»

Susana Diaz alias "Richelieu", ha mentido mas de lo que ha hablado, pero el PP con Mariano Rajoy no se ha quedad atrás, no ha cumplido nada, es mas, ha hecho todo lo contrario, cuando Rajoy o alguien de su equipo dice algo, me espero todo lo contrario, lo que nos lleva a preguntarnos ¿Porque la gente sigue votando PP y PSOE?.

pero puede priorizar ,ejemplo :elimina canal sur y ese dinero para hospitales ,colegios ,dependencia etc etc ,por lo tanto la culpa INTEGRA del pp NO hijo NO