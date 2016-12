El PP de Rajoy despide sin ruido a Aznar

Cuando el martes Mariano Rajoy colgó el teléfono desde Nueva York lo mismo podrían haberle comunicado que José María Aznar estaba encantado con su política exterior como que abandonaba la presidencia de honor del PP. Pese a que al otro lado del hilo telefónico el exjefe del Ejecutivo confirmaba su renuncia, los asesores de la Moncloa percibieron al presidente con la misma «tranquilidad» que de costumbre. Su actitud, sin embargo, ha sido traducida en el partido como un mandato expreso a mantener la calma y esquivar la confrontación. «Dos no se pelean -recuerdan los populares- si uno no quiere». Y Rajoy no quiere.

En el encabezado de la carta que el expresidente publicó en su página web, «querido Mariano», y en el cierre, «muy feliz Navidad», ha querido ver el Gobierno la prueba de la «cordialidad» con la que Aznar, aun sin dejar la militancia, abandona el proyecto político de su sucesor. Y en las líneas intermedias los populares encuentran un argumento para no llevarse las manos públicamente a la cabeza: su antiguo líder se va porque ningún patrono de su fundación, FAES, sustenta cargo alguno en un partido político. Una cuestión de coherencia, vaya.

No es que ignoren que hacía tiempo que quien les llevó por primera vez a la Moncloa no comulgaba con el modo de hacer del nuevo PP, y menos aún con Rajoy. Son conscientes de que la razón real de la dimisión tiene más que ver con las «otras consideraciones» que Aznar quiso reservarse en su misiva de despedida. Pero entienden que se impone la necesidad de no dejarse llevar por las entrañas y mantener el clima de paz interna que a día de hoy creen que les diferencia del resto de formaciones. «Porque razones para replicarle a Aznar, hay», se contienen.

«Sobre este asunto sólo tengo una cosa que decir: nada», advertía el jefe del Ejecutivo este miércoles en una conversación informal en la Moncloa. Recién llegado de EE UU, donde mazo en mano había presidido una sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Rajoy bromeaba con que no le iba a hacer falta ningún utensilio para poner orden en sus filas: «El PP está más tranquilo que la ONU». Y así lo quiere mantener hasta el congreso nacional del mes de febrero.

En el Ejecutivo suscriben el análisis. Fuentes populares sostienen que la salida de Aznar, que se había revelado como un elemento incómodo en la organización del cónclave, augura un encuentro sin sobresaltos ni tensiones. Prácticamente nadie contaba con que el expresidente acudiera a la reunión. Y pocos en las altas esferas lo deseaban. Así, el anuncio de que pasa a ser un militante más ha supuesto un motivo de alivio para los que esperan que en el congreso se escenifique el cierre de filas en torno a Rajoy.

La ratificación del liderazgo actual resulta deseable para la cúpula del PP en un panorama político en el que el Ejecutivo afronta los problemas de gobernar en minoría y los partidos de la oposición tienen su organización aún por resolver. El PSOE no ha fijado el momento de su recomposición, pero Podemos reúne a los suyos los mismo días de febrero, 10, 11 y 12, en los que el PP celebra el cónclave. Y los populares recuerdan las discrepancias por resolver en la formación de Pablo Iglesias.

Pérdida de referentes

«Partimos con esa ventaja», defienden en la Moncloa. Y es por eso que tratan de no alentar la polémica sobre su expresidente ni caer en la tentación de plantar cara ante los análisis críticos que emite FAES acerca de la gestión del Gobierno. «El partido está unido -explican-, pero la apariencia de división daña tanto como si esa brecha fuera real».

En el cómputo de 'aznaristas', al PP no le salen cifras muy elevadas. Ni tan siquiera la existencia de un grupo cohesionado que pueda resultar realmente molesto para Rajoy. La salida de Aznar de la presidencia de honor culmina, de hecho, un proceso de pérdida de antiguos referentes del partido, como fueron en su día Esperanza Aguirre, Alberto Ruiz-Gallardón, Jaime Mayor Oreja o Gabriel Elorriaga. Apenas quedan supervivientes de antaño en el entorno del presidente. Si acaso Ana Pastor, al mando del Congreso, y Javier Arenas, el discreto vicesecretario pendiente de que su futuro inmediato se decida en el congreso que en febrero ratificará de nuevo, y por cuarta vez, el liderazgo de Mariano Rajoy, el último vestigio del aznarismo.

Podría decirse que siguiendo las leyes de la naturaleza, el hijo le ha sobrevivido al padre. Y, más aún, que el hijo resolvió en 2008 matar al padre. Fue aquel año cuando Rajoy se desprendió de una pesada herencia y reconstruyó la cúpula del PP con su propio equipo y lejos de los referentes de la era de Aznar.

Que los pesos pesados de otros tiempos no hayan sido sustituidos por perfiles con la misma solidez política que aquellos, no ayuda a pasar por completo la página de la era de Aznar. Pero los dirigentes del PP descartan que los fantasmas del pasado vayan a echar un pulso al futuro del partido. Sí vaticinan, en cambio, que desde la sombra, y cuando se abra el debate sucesorio, el expresidente y algunos de los suyos tratarán de influir en el resultado.