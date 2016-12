El PSOE vuelve a echar mano de Zapatero

Resulta casi paradójico. La misma semana en la que el PP recibió hasta con alivio el portazo del antaño todopoderoso e idolatrado José María Aznar, el PSOE volvió a exhibir con orgullo la figura de su último presidente del Gobierno, relegado a un segundísimo plano durante casi cuatro años, tras una salida de La Moncloa acompañada de una estrepitosa caída electoral (cuatro millones de votos y 59 escaños de una tacada se dejó el partido en 2011). «No forman parte de la tradición de este país las tareas de reconocimiento. Es verdad que luego, cuando se producen, son muy intensas; pero es nuestra manera de ser, tenemos que tomarlo con naturalidad... y deportividad», dijo José Luis Rodríguez Zapatero el lunes.

El exsecretario general del PSOE se encontraba ante una sala abarrotada en el Congreso de los diputados para conmemorar el X aniversario de la aprobación de la ley de la dependencia; un acto que la dirección del grupo parlamentario calificó de «inexcusable» asistencia en una carta dirigida a sus diputados. Dos días antes, el sábado, había protagonizado en Zaragoza un mitin con el presidente aragonés, Javier Lambán. Y el viernes, Susana Díaz organizó en Jaén un macroencuentro con idéntica excusa, la efeméride uno de sus principales legados.

La rehabilitación de Zapatero como referente interno tiene una explicación doble. De un lado, está su papel en la batalla orgánica que se lidia estos días en su formación. Es uno de los más entusiastas valedores de la presidenta de Andalucía, en la que ve la «fortaleza de liderazgo» que necesita el partido en este momento. De ahí que la gestora que dirige el PSOE desde el convulso comité federal del pasado 1 de octubre no haya hecho ascos, sino más bien lo contrario, a su recuperada actividad en el partido. Casualmente, el expresidente ha protagonizado en las últimas semanas sendos actos, con Juventudes y con alcaldes, en Toledo y en León, los mismos días en que Pedro Sánchez se reunía con las bases en Xirivella (Valencia) y en El Entrego (Asturias) para mantener viva la llama del 'no es no'.

El 'enamoramiento' político de Zapatero con Díaz, en todo caso, viene de lejos. Tras fracasar en su intento de que Eduardo Madina se retirara de la carrera por el liderazgo del partido, juntos se embarcaron, en 2014, en la operación para encumbrar a Sánchez a la secretaría general, una vez la andaluza decidió replegar velas y esperar un momento más propicio. Del mismo modo, retiraron también juntos su apoyo al madrileño apenas dos meses después, cuando dio muestras de no estar dispuesto a dejarse tutelar por nadie.

Achicharrado

El otro motivo por el que Zapatero es ahora 'enseñable' es la recuperación económica. Alfredo Pérez Rubalcaba solía decir que a su partido le empezaría a ir mejor cuando de la mente de los ciudadanos empezara a borrarse el recuerdo de una crisis histórica de la que el exjefe del Ejecutivo salió, en palabras que ya en 2011 utilizaban los propios socialistas, auténticamente «achicharrado». El PSOE sigue arrastrando el estigma de que a la derecha se le da mejor generar riqueza y a ellos repartirla. Ahora que, según admiten, empieza a haber algo que repartir, los logros sociales del 'zapaterismo' adquieren lustre.

Las cosas como son: Podemos también ha desempeñado un papel importante. En plena campaña electoral para las generales del 20 de diciembre -bien por meter el dedo en la llaga de las malas relaciones entre su rival, Pedro Sánchez, y su antecesor, bien porque de verdad lo consideraba un activo para atraerse a buena parte del electorado progresista- Pablo Iglesias llegó a calificar a Zapatero como «el mejor presidente del Gobierno» que ha tenido España. Mientras las sucesivas direcciones del PSOE llevaban años poco menos que escondiéndolo, el partido que aspiraba a desbancarles lo elevaba a los altares.

Ahora recuerdan con todo el boato el décimo aniversario de la ley de dependencia («una de esas leyes que justifica toda una legislatura», dijo orgulloso el portavoz parlamentario, Antonio Hernando, hace unos días). Sin embargo, la década de su llegada al poder, en marzo de 2014, pasó sin pena ni gloria, para enfado de una parte de aquellos que formaron parte de sus gobiernos. Sería injusto decir que todo el mundo le echó al saco del olvido porque sí se han conmemorado la ley de la memoria histórica, la del matrimonio homosexual o la ley contra la violencia de género. Pero siempre fueron actos menores y no grandes reconocimientos de la dirección.

Zapatero siempre dijo que no sería como sus antecesores, que se iría sin hacer ruido, sin interferir en la vida política del país y sin continuos comentarios correctivos o aleccionadores hacia quienes ocuparan sus responsabilidades en un futuro. Y ha cumplido, pero no al cien por cien. En estos años, se ha ganado una consistente fama de «enredador» en el PSOE. Es cierto que el leonés nunca ha lanzado en público ese tipo de dardos tan propios de José María Aznar y de Felipe González. Pero otra cosa son sus maniobras entre bambalinas. A su marcha, en 2011, trató de convencer a Eduardo Madina para que aspirara a la secretaría; luego en 2014 le pidió que diera un paso al lado y dejara el camino libre a Susana Díaz; cuando éste se negó, apoyó a Pedro Sánchez y cuando Sánchez le defraudó jugó en su contra. Ahora maniobra para que esta vez la andaluza sí tome el poder.