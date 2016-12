Podemos y los nacionalistas se alejan del pacto por la educación

Las reuniones en busca de un pacto nacional por la educación comenzarán en enero con el voto de confianza de PP, PSOE y Ciudadanos y con Podemos y los partidos nacionalistas e independentistas muy alejados del posible consenso y, en principio, fuera del núcleo duro que buscará un acuerdo para cambiar la Lomce y cerrar un pacto hasta ahora inédito en democracia.

El debate vivido ayer en el pleno del Congreso sirvió para convalidar el decreto ley de paralización de las reválidas de ESO y Bachillerato y recuperación de la selectividad, que el 9 de diciembre aprobó el Gobierno tras pactarlo con las comunidades autónomas, pero también para comprobar que nacionalistas y podemistas no ven a día de hoy elemento alguno que les lleve a pensar que pueden pactar una ley educativa con el PP.

El decreto fue aprobado definitivamente con los 252 votos a favor de PP, PSOE, Ciudadanos, Compromís y Coalición Canaria, la abstención de Podemos y el 'no' de PNV, Esquerra, la antigua Convergencia y Bildu. El resultado dibujó un panorama y una correlación de fuerzas prácticamente idénticos al de la votación que hace 20 días creó la subcomisión parlamentaria -ratificada ayer por el pleno- que en los próximos seis meses, tras escuchar a expertos, comunidad escolar e instituciones, hará un análisis del sistema educativo español y un informe con las propuestas de mejora que deberían dar lugar a la nueva ley que sustituya a la Lomce.

Los portavoces de la oposición solo coincidieron en un punto, que ayer fue preciso ratificar un decreto que paraliza las reválidas por culpa del Gobierno de Mariano Rajoy y del PP, que se empeñaron en 2013 en imponer su ley educativa a todos, oposición política y comunidad escolar. Creen que el Ejecutivo solo ha rectificado cuando ha perdido la mayoría y que se ha abierto a la negociación ante la amenaza de que el resto de partidos le impusiese por la vía de hecho la derogación completa de su ley. También estuvieron de acuerdo en que aunque el decreto, sobre el papel, solo paraliza las reválidas de forma temporal, hasta que haya un acuerdo educativo y una nueva legislación, la realidad es que ya son historia.

Desconfianza

PSOE y Ciudadanos, lograda la paralización de las reválidas y el compromiso popular de que el diálogo terminará con la sustitución de la Lomce por otra norma, aceptaron la mano que les tendió el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, quien insistió en que lograr el pacto de Estado es su objetivo para esta legislatura, y se mostraron dispuestos a explorar con convicción la vía del acuerdo.

Podemos, Esquerra, los convergentes y Bildu coincidieron, sin embargo, en que el decreto ley no es más que un maquillaje para conservar la Lomce, en que no se fían lo más mínimo de las buenas palabras del PP -porque no creen su discurso de rectificación-, y en que no ven posibilidad alguna de llegar a acuerdos mientras la ley impulsada por José Ignacio Wert no sea completamente derogada.

En el caso de los nacionalistas, su absoluto escepticismo ante la posibilidad de llegar a un acuerdo general se basa, además, en que están convencidos de que una hipotética y futura ley pactada por las fuerzas nacionales volvería a invadir las competencias educativas de los gobiernos autonómicos, como creen que pasa con la actual.