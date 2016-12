Granados solo reconoce el millón de euros escondido en la casa de sus suegros

Francisco Granados desaprovechó ayer ante el juez del 'caso Púnica' la enésima oportunidad para explicar el «elevadísimo patrimonio» oculto en el extranjero, según le atribuyen los investigadores de la Guardia Civil y el delator de la trama corrupta, el empresario David Marjaliza. El que fuera secretario general del PP madrileño entre 2004 y 2011 declaró por espacio de tres horas en la Audiencia Nacional, adonde llegó procedente del centro penitenciario de Estremera (Madrid), que él mismo inauguró cuando era consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid en la etapa presidida por Esperanza Aguirre.

Antes de comenzar el interrogatorio, el abogado de Granados ya dejó clara la postura de su cliente. Carlos García de Ceca explicó que no iba a «tirar de la manta para salir (de prisión), porque es destapar a otro y en su manera de ser eso no figura», en referencia a una supuesta lealtad a no se sabe quién. Por lo tanto, la expectativa generada por su comparecencia voluntaria se diluyó como un azucarillo a las primeras de cambio.

La declaración comenzó con retraso por problemas en el sistema de grabación. Sereno y con buen aspecto pese a los 25 meses transcurridos en prisión preventiva, Granados solo reconoció el millón de euros encontrado en un maletín escondido en el altillo de la casa de sus suegros. Dinero dejado por «algún fontanero o alguien de IKEA», según contó al juez, que tiempo después acabaría admitiendo como suyo. Según su versión, reiterada ayer, los 922.000 euros proceden de los rendimientos de trabajo en su etapa como asesor en la entidad Société Générale de Ginebra, donde trabajó antes de entrar en política.

Granados precisó que el dinero estaba en una cuenta en Suiza que cerró cuando accedió a su primer puesto político en la Comunidad de Madrid en 2003, según fuentes jurídicas presentes en la declaración. Es decir, nada nuevo de lo que ya explicó en sede judicial, pero que dista de lo que han manifestado el juez Eloy Velasco y la Sala Penal de la Audiencia Nacional en diferentes autos: «Dispone de manera oculta de una cantidad todavía elevada de dinero que la investigación no ha sido capaz de decomisarle».

«Defensor de lo público»

El que fuera 'mano derecha' de Aguirre, de 52 años, respondió al juez, a las fiscales anticorrupción y a su abogado, que copó «el 90% del interrogatorio» en una suerte de cuestionario previamente ensayado. Lejos de colaborar, dedicó su intervención a desmentir a su otrora amigo Marjaliza, se consideró un «defensor de lo público» y negó que usara su influencia política para adjudicar contratos a cambio de recibir pagos.

Granados tuvo buenas palabras con su exjefa Aguirre y aseguró que los datos contenidos en su agenda secreta, donde hacía anotaciones sobre operaciones y entregas de dinero con iniciales, según los investigadores, eran en realidad apuntes «sobre el número de asistentes» a los actos del PP madrileño. Argumento que enojó sobremanera al juez Velasco, que salió de la declaración con un tremendo enfado.

Según precisaron fuentes jurídicas, preguntado por siglas concretas que aparecen en las páginas de esa agenda, Granados indicó que la anotación 'BG' podría responder al exgerente regional del PP Beltrán Gutiérrez como participante en algunos de esos actos, aunque los apuntes son de hace algunos años y no recordaba los detalles. También negó las afirmaciones de Marjaliza, que le puso nombre a algunas iniciales. El empresario aseguró que 'JLM' era Javier López Madrid, consejero de la constructora OHL, que dirigía su suegro Juan Miguel Villar Mir. No obstante, según la versión de Granados, esas siglas y otras corresponden a «colaboradores» y, en ocasiones, «ni siquiera son personas» y responden a jornadas y eventos.

Su abogado dijo a la salida del juzgado que «ha contribuido a la clarificación» de la investigación y que «le hubiera gustado tener dinero en Suiza porque lo necesita». El exdirigente popular lleva en prisión provisional desde noviembre de 2014 y la Sala Penal ha prorrogado de forma reciente su encarcelamiento. El 'caso Púnica' investiga una «gigantesca red de tráfico de influencias» en administraciones públicas de Madrid, Valencia, Murcia y León.