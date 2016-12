Así vivieron tres pequeños de Palma durante varios días con el cadáver de su madre

En la Administración Pública el dinero está muy mal gestionado y peor repartido. Resulta asombrosamente increíble cómo están las ayudas sociales, la sanidad, la educación, con unos presupuestos que no dan abasto, para emplear en otros menesteres públicos menos necesitados el dinero que les vendría muy bien a las personas que no pueden comer dignamente. Igualmente ocurre con sus funcionarios: hay dependencias administrativas donde el trabajo inunda los despachos; sin embargo, en otros sitios los funcionaros se pasan el día en internet porque apenas entra trabajo. Cómo se come esto?