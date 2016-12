Un divorcio anunciado (y firmado a bolígrafo)

Cuando Aznar vivía en Moncloa, cenaba en casa con mantel granate, pero en el jardín con mantel azul. Esa familia tiene sus propias costumbres, y quizás por eso el expresidente del Gobierno le felicitó ayer la Navidad a Rajoy con un adiós. Para dejar la presidencia de honor del PP le mandó una carta, lo que le dio al asunto un toque definitivo. El saludo -«Querido Mariano»- y el remate de las felicitaciones navideñas iban en bolígrafo con letra descuidada y el resto, a máquina. Aznar lo tuteaba desde la frialdad, como esas parejas de divorciados que se cruzan cartas como misiles, livianas solo en apariencia, en las que dirimen cómo repartir el tiempo que pasan con sus hijos. En la cercanía se esconde la mayor de las distancias, un vacío en el que se ha columpiado desde hace una década la pareja Rajoy-Aznar, monstruo imposible de la bicefalia popular.

Cuesta creer ahora aquel día de agosto de 2003 cuando Aznar, que tiene esas manos fuertes y decididas como de abrir botes de mermelada, señaló con su dedo a Mariano Rajoy para sucederle. Rato había dicho dos veces que 'no' y, aunque en ese momento quisiera que sí, era demasiado tarde. El tercer candidato era Jaime Mayor Oreja y esto lo contó Aznar más tarde, como diciendo que no había tenido más remedio de poner al gallego. Entonces eran amigos, pero en 2004 entró en escena Zapatero y se rompió el amor. El Último de la Fila ya había publicado su álbum 'Cuando la pobreza entra por la puerta, el amor salta por la ventana' y a la pareja se le fue quebrando el cariño durante los dos mandatos socialistas. La primera bronca se desató por la salida del partido de la donostiarra María San Gil (ETA iba a ser uno de sus escollos junto a la tensión con Cataluña y la tenacidad presupuestaria). Para aquel congreso en Valencia de 2008, ya eran dos ex. Aznar llegó tarde y saludó a Rajoy con la frialdad de los nuevos enemigos. Desde entonces, de vez en cuando lo saludaría así, como suspendido en el tiempo.

Aznar mira a Rajoy con violencia disimulada, como miran algunos gatos. De vez en cuando, se le aparece, cada cierto tiempo, como si le recordara quién es, todavía. El problema emergió cuando Rajoy consiguió en 2011 32 escaños más que en la última legislatura y tres más que Aznar en 2000. Ciento ochenta y seis. Duelo de titanes. Rajoy, que es de consistencia gaseosa, nunca entró abiertamente en batalla, pero la guerra estaba ahí. Tres meses después de ganar, le recordó la urgencia de las reformas. Ese mismo verano, le insinuó esto: «No debe haber ninguna duda de lo que somos»; es decir, que la había. En plena tormenta por los papeles de Bárcenas, cargó fuerte. El PP «se ha apartado de lo que representa», dijo, y puso en solfa la política económica del Gobierno, su único orgullo. Rajoy confesaba que tenía poca relación con Aznar y éste confesaba que tenía «poca utilidad» preguntarse si volvería a elegir a Rajoy. Cuando le preguntaron si volvería a la política, estuvo a punto de algo: «Cumpliré con mi responsabilidad, mi conciencia, mi partido y mi país».

Aznar mira a Mariano Rajoy con violencia disimulada, como miran algunos gatos

«El quinto aviso»

En noviembre de 2013, los periodistas preguntaron a Rajoy sobre el final de la doctrina Parot y Rajoy contestó que llovía mucho. Ahí lo quebró Aznar. «Los silencios son peores que las mentiras», dijo. Siempre lo amonestó ahí, en la distancia, como los ex cuando se encabritan en Facebook.

Pero tras perder el 11% de votos en las municipales de mayo, fue más claro: «Ya va el quinto aviso y no se puede desoír». En abril, Aznar acusó al Gobierno de filtrar sus problemas con Hacienda para acallar sus críticas. En octubre, FAES se desvinculó del Partido Popular y la intención de la vicepresidenta de relajar las tensiones judiciales con Cataluña y potenciar el diálogo, quebraron lo poco que quedaba. Ayer Aznar firmó el divorcio a bolígrafo.