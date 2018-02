Susana Díaz: «Me duele el PSOE»

La secretaria general del PSOE-A y presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha afirmado este viernes en Twitter que, como a su compañero Patxi López, le "duele el PSOE", unas manifestaciones que se producen en plena crisis interna del partido tras la dimisión de 17 miembros de la Ejecutiva Federal del PSOE, críticos con la dirección de Pedro Sánchez.

"Como a mi compañero Patxi, me duele el PSOE", ha aseverado la dirigente andaluza en un comentario publicado media hora después de que López, en la misma red social, consultada por Europa Press, haya afirmado que le "duele el PSOE".

La dirigente andaluza se pronunció en el mismo sentido del tuit ante el Comité Director, máximo órgano entre congresos, que el PSOE-A celebró en Sevilla este jueves, donde afirmó que la situación que atraviesa el PSOE es "dura y dolorosa" y merece de una reflexión en "profundidad y sin prisas".

Susana Díaz aseguró que el PSOE-A va a contribuir a "coser, unir y restablecer la fraternidad de todos los compañeros en el conjunto del PSOE" y negó que existan "bandos" en el partido. La líder andaluza afirmó que el PSOE es "patrimonio de sus militantes y de los miles de hombre y mujeres que nos dan su voto", así como señaló que "no renuncia a que el PSOE vuelva a ser un partido ganador" y que la situación es "dolorosa".

«Sánchez tenía un plan oculto para pactar con independentistas que quieren romper España» El PSOE de Castilla-La Mancha retiró ayer su polémico tuit sobre el supuesto "plan oculto" de Pedro Sánchez tras una llamada del primer secretario del PSC, Miquel Iceta, al presidente castellano-manchego, Emiliano García-Page. El PSOE de Castilla-La Mancha difundió a través de su perfil en Twitter un dardo dirigido a Pedro Sánchez, en plena crisis interna de los socialistas: "Se confirman las sospechas: Sánchez tenía un plan oculto para pactar con independentistas que quieren romper España". Al ver el tuit, Iceta ha explicado que se puso inmediatamente en contacto con el presidente de Castilla-La Mancha, uno de los 17 miembros de la dirección del PSOE que ha presentado su dimisión para forzar la renuncia de Sánchez: "Cuando vi esto no dudé ni un segundo, llamé a Emiliano". "Emiliano, he visto esto. ¿Qué pasa?", le preguntó Iceta a García-Page, que al parecer no tenía constancia del tuit: "No lo había visto, no te preocupes, lo borramos ya", le garantizó el presidente autonómico, según ha relatado a Efe el líder del PSC. Para Iceta, este episodio demuestra que "muchos de los problemas que tiene el PSOE son por falta de comunicación entre los dirigentes" y podrían resolverse a menudo con una simple llamada.

Precisamente, López, según las fuentes consultadas por Europa Press, en la reunión que celebraron este jueves los miembros que permanecen en la Ejecutiva, fue uno de los representantes que más insistió en la búsqueda de un consenso. Además, se especula con la hipótesis de que el exlehendakari pueda ser una figura de consenso para mediar entre los críticos y los afines a Sánchez.

Borrell: «Si esto es un golpe, está hecho por un sargento chusquero»

El que fuera candidato socialista a la Presidencia del Gobierno en 1999, Josep Borrell, ha dicho hoy que si lo que está pasando en el PSOE es "un golpe de Estado, está organizado por un sargento chusquero".

En declaraciones a la cadena Ser ha hecho un llamamiento para que los miembros de su partido "se tranquilicen y encuentren puntos de diálogo" que eviten la "implosión del PSOE".

A su juicio, Pedro Sánchez sigue siendo el secretario general del partido, pese a la dimisión de 17 miembros de su ejecutiva, porque "sólo puede ser cesado por un congreso o por una moción de censura en el comité federal". "No existe el concepto de comisión gestora en el estatuto del PSOE", ha precisado.

Borrell ha reconocido que "hay una lucha de poder" en el partido que "solo puede ser resuelta con un congreso extraordinario", que "ya no se puede parar, le guste o no a los dimisionarios" de la ejecutiva de Sánchez.

Ha añadido que para empezar a "coser" el partido, la prioridad debería ser "fijar una posición frente a la formación del Gobierno", lo que se puede decidir este mismo sábado en la reunión del comité federal.

Rubalcaba: «Primero la gobernabilidad de España, después los problemas de PSOE»

El exsecretario general del PSOE y exministro Alfredo Pérez Rubalcaba ha reclamado a su partido que ponga por delante la "gobernabilidad de España" a los "problemas y discusiones" internas, y ha aconsejado al líder socialista, Pedro Sánchez, "coger el teléfono y dialogar" con los sectores críticos.

En declaraciones a los periodistas antes de asistir en Mataró (Barcelona) al acto de homenaje al exdiputado en el Congreso y exdelegado del Gobierno en Cataluña Joan Rangel, Rubalcaba ha negado que el partido esté "roto" por las 17 dimisiones en la ejecutiva para forzar la dimisión de Sánchez.

Antes del comité federal que se celebrara mañana, el exlíder socialista ha argumentado que la prioridad ahora debe ser "dar un gobierno estable a España": "Primero los problemas de España y después los asuntos del PSOE, que son muy importantes, pero sin duda pueden esperar", ha advertido.

El PSC constata «la gravedad de la crisis»

En un comunicado, la Comisión Ejecutiva del PSC ha señalado que "constata la gravedad de la crisis abierta en el socialismo español". Por ello, han asegurado que el conjutno de la militancia necesitan "unidad, serenidad y respeto entre los compañeros y las compañeras".

Además, han explicado que coinciden "plenamente" con la posición política de Pedro Sánchez, "la necesidad de constituir una mayoría alternativa capaz de sustituir al gobierno de Mariano Rajoy y del PP".

"En un momento de diferencias profundas y debate vivo, el PSC tiene la convicción de que hay que otorgar la palabra y el voto al conjunto de la militancia (...) para que decida el futuro del socialismo español", dice el comunicado.

Madina apostará mañana por una gestora

El diputado socialista Eduardo Madina, que perdió contra Pedro Sánchez la carrera por liderar el PSOE en 2014, acudirá mañana al Comité Federal del partido para votar no a la propuesta de la actual dirección de convocar unas primarias el 23 de octubre y un congreso en noviembre, y en cambio apostar por una gestora.

El diputado vasco cree que el Comité Federal de este sábado no debe discutir aún la posición del partido ante la gobernabilidad de España, es decir, si debe abstenerse para permitir un Gobierno de Mariano Rajoy u optar por terceras elecciones. Según ha dicho, él "honestamente", no sabe cuál de las dos vías es mejor pero sí tiene que claro que "con 85 diputados, nueve fuerzas políticas y un partido que echa un pulso al Estado no se puede conformar gobierno".

A su modo de ver, el PSOE tiene que dedicar la reunión de mañana a resolver el "impass orgánico" y después, pronto, convocar otro Comité Federal donde se debata la posición sobre la formación de gobierno "con democracia deliberativa, no impositiva". Para ello, ha pedido escuchar también "a los que tienen muchos trienios" y son referencias para el partido, aunque ahora "algunos" piensen que estos se han convertido en "voces extrañas".

Pérez pide «sentido común» para acabar con el «espectáculo bochornoso»

La presidenta del Comité Federal del PSOE y secretaria general del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez, ha pedido este viernes "sentido común y la cordura" para terminar con el "espectáculo bochornoso" que, ha lamentado, está dando el PSOE.

En una entrevista en Telecinco, Pérez ha dicho confiar en que este sábado, cuando está convocado el Comité Federal, "impere la cordura y el sentido común" para apelar a la "grandeza del PSOE, un partido de 137 años de historia". "Tenemos que apelar a esa grandeza de nuestros orígenes, de lo que hemos representado en este país durante tantos años", ha agregado.

Y es que, en su opinión, "el partido necesita calma y sosiego para afrontar un proceso de reconstrucción porque por desgracia este partido ha venido cosechando derrotas electorales muy dolorosas". Esta circunstancia, para Pérez, "exige de autocrítica y reflexión para ver adónde vamos, a qué aspiramos para reconstruirnos y ofrecer al país lo que debe ser el PSOE: un proyecto de mayoría social en el que confíen los ciudadanos".