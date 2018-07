Talento mecánico y tecnológico malagueño Dos malagueños, Carlos Camarena (3.º) y Jose María Martín-Moyano (9.º), en el top ten de Maztech 2108, prueba bianual que organiza Mazda a nivel interno para poner a prueba los conocimientos y destreza de sus técnicos L.M. Martes, 3 julio 2018, 00:30

¿Cómo abrir un coche dejándolo intacto si el usuario se ha dejado la llave dentro del maletero y no hay copia? ¿Y si una vez conseguida la llave no arranca el coche, en cuánto tiempo puede estar de nuevo en marcha? Estas situaciones pueden parecer imposibles, pero sirven para poner a prueba a los mejores equipos mecánicos del país. Concretamente, Mazda ha vuelto a realizar su prueba bianual Maztech, que en España se celebra desde 2002, con la excepción de 2016. En la cita 20 de los mejores técnicos de la marca ponen a prueba sus conocimientos y destreza con el objetivo de clasificarse para una final europea que, en el caso de ganar, les sirve para catapultarlos a la gran prueba a nivel mundial. Antes de llegar a Madrid, los distintos participantes han tenido que superar varios test informáticos a través de un portal para lograr la puntuación que les diera accecso a la fase final nacional.

Una vez allí, en el Motor & Sport Institute en Madrid (un espacio único en el mundo con 15.000 m2 destinados a la formación, al deporte y a la tecnología) afrontaron cuatro pruebas, algunas en equipo formado de forma aleatoria, aunque los puntos finales determinan un ranking clasificatorio individual.

Conocimiento, intensidad, tensión, ilusión y lucha contra el reloj son los ingredientes con los que los participantes compiten en ambiente de camaradería. Los primeros clasificados este año tras la prueba celebrada el pasado 20 y 21 de junio han sido Sergio Márquez de Kimauto (Tarragona), Francisco J. Castellano de Civicar (Córdoba) y Carlos Camarena de Koni Motor (Málaga). Los tres reciben como premio un trofeo conmemorativo. Los dos primeros irán a la final europea formando equipo de Mazda España, pero el malagueño Carlos Camarena, que ya sabe lo que es estar en una final en otras ediciones, se formará y entrenará igualmente aunque queda como reserva. «Este tipo de pruebas se vive con máxima concentración y con la presión de que los nervios no te traicionen. Supone un reto y lograr el tercer puesto es una satisfacción, aunque no me de acceso a la final europea, pero he estado cerca», explicó a SUR.es Camarena que, tras quedar segundo en 2008 en España, estuvo ya en la final en Leverkusen, donde fue el séptimo clasificado, la mejor posición nacional hasta la fecha. En esta ocasión, la final europea trasladará a los clasificados de cada país a Roma (15-17 de octubre), de donde saldrán los representantes europeos para la final mundial, que se celebrará en Hiroshima en mayo de 2019.

Además del malagueño Camarena, otros compañeros de Koni Motor han estado en Maztech 2018 dejando alto el pabellón de la provincia. José María Martin-Moyano ha entrado en el top-ten, quedando en novena posición, mientras que Manuel Ferre ha terminado en la 18.ª posición.