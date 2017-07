«No solo ofrecemos piezas de recambios a nuestros clientes, sino una atención integral a todas sus necesidades»

Juan Ramón Rodríguez, responsable del Departamento Comercial de Recambios Serrano Entrevista a Juan Ramón Rodríguez, responsable del Departamento comercial de la empresa malagueña Recambios Serrano SUR Miércoles, 26 julio 2017, 13:42

La empresa celebra casi 18 años de andadura, ¿cuáles son las claves del éxito de la empresa?

Constancia, trabajo y humildad. Desde los inicios de la empresa Manuel Serrano, fundador y dueño, ha trabajado en el sector de la automoción con una implicación directa con sus clientes. Conociendo sus necesidades en todos los aspectos, tanto en el servicio de piezas como en el propio desarrollo de la empresa. Esto le ha permitido ofrecer un servicio a medida y adaptado a cada usuario. Y hoy en día, casi veinte años después, seguimos con la misma filosofía. Nuestro trabajo consiste en identificar las necesidades de nuestros clientes y darles una respuesta global, segura y de calidad. Esto nos ha hecho ganar la confianza y credibilidad de nuestros clientes, que es lo que más valoramos y nuestro principal activo.

: Parte del equipo de Recambios Serrano. / R.S.

¿Qué distingue a Recambios Serrano de otras organizaciones del sector?

Somos una empresa de recambios, pero tenemos la particularidad de haber aunado a un gran equipo de profesionales del sector para dar a nuestros clientes una solución directa a todas sus necesidades.

Hay que tener en cuenta que el mundo del automóvil ha cambiado mucho en los últimos años, ya no solo en lo referente a los distintos modelos, también a la tecnología. Esto hace que cada vez sea más difícil localizar ciertas piezas. Por eso las tiendas de recambios con el concepto tradicional de referencias de catálogo y poco más, se han quedado muy obsoletas. Es por ello que, junto a la profesionalidad y el conocimiento del mercado, en Recambios Serrano hemos apostado por la excelencia en el servicio de entrega y en el servicio de localización de las piezas del vehículo entre miles de referencias distintas. Con esto conseguimos dar una respuesta ágil y segura a nuestros clientes.

También somos muy rigurosos con el servicio de reparto porque entendemos que nuestros usuarios, tanto los talleres que tienen espacio para 50 coches como los que tienen espacio para dos, necesitan que nuestra respuesta sea muy rápida para poder rotar el espacio de su negocio.

Además, no solo atendemos a nuestros clientes en el servicio de las piezas de recambio, nos hemos especializado en atender las necesidades de su propia empresa. Le prestamos un servicio de todo lo que pueda necesitar: herramientas, maquinaria, elevadores, diagnosis, climatización, etc. Le ofrecemos al taller una solución integral a todas sus necesidades.

Fachada de la nave actual. / R.S.

¿Cuál considera que es la principal seña de identidad de la empresa?

Sin duda la Garantía y Calidad es para nosotros la principal prioridad. Somos plenamente conscientes de nuestra implicación en la seguridad en la carretera de los usuarios. De las decisiones que tomemos a la hora de comercializar un producto u otro depende que alguien pueda tener una avería o incluso un accidente en carretera.

Por eso en Recambios Serrano no vale todo. Yo me encuentro en la calle la alta competitividad que hay con los precios, pero nuestro valor es la garantía y la calidad. Hay que tener en cuenta que no estamos hablando de una prenda de vestir que puede saltarse un hilo, sino de, por ejemplo, unas pastillas de freno que forman parte de la seguridad activa y pasiva de una familia cuando está en carretera con su vehículo.

No obstante, dentro de estos parámetros ofrecemos un equilibrio muy bueno entre calidad y precio, en buena medida gracias al grupo Andel.

¿Qué supone para vosotros pertenecer al Grupo Andel?

Con el grupo Andel conseguimos potenciar esa calidad de producto que buscamos a un precio lo más competitivo posible. Además de contar con un amplio y variado stock disponible que nos facilita dar a nuestros clientes una respuesta rápida a sus necesidades. Sin olvidar, la continua formación tanto a nosotros mismo como a nuestros clientes.

Recientemente han ampliado sus instalaciones en el polígono con una nueva nave, ¿qué ha supuesto esto para la empresa?

La ampliación es una apuesta fuerte de futuro y son muchas las motivaciones que nos han llevado a ello. Además de un reto empresarial y una mejora al servicio de nuestros clientes, esta ampliación tiene como objetivo garantizar la continuidad de las casi 50 familias que trabajamos aquí y que, con nuestra labor, respaldamos el funcionamiento de la empresa. Recambios Serrano funciona porque todos aportamos, y eso es algo que valoramos mucho.

Además la ampliación de las instalaciones permite mejorar la separación de los distintos departamentos y ampliar el estocaje. Esto va a hacer que trabajemos de manera más cómoda y eficiente, que se traducirá en un mejor servicio a nuestros clientes.

Interior del establecimiento / R.S.

Además os habéis incorporado al mercado digital con la apertura de una tienda online. ¿Qué acogida ha tenido por parte de los clientes?

La página web está bastante enfocada a sus clientes habituales, aunque está abierta a todo el público. Los clientes pueden entrar en su área privada, ver las novedades, el histórico de pedidos…todo lo que significa ser cliente de Recambios Serrano pero con la comodidad de no tener que moverse de su casa o taller. Esto también hace que agilice el trabajo con sus propios clientes, porque obtienen la información sobre la pieza y pueden generar fácilmente un presupuesto, que tras validarlo se sirve directamente desde nuestra plataforma.

Es muy práctico y muy pensado para facilitar el trabajo a los profesionales, por eso la respuesta ha sido muy buena.

¿Cuáles son los planes de la empresa para los próximos años?

Nuestro objetivo es consolidar lo que tenemos. Hemos crecido y alcanzado un nivel muy bueno que queremos mantener, no se trata de crecer a toda costa.

En ese sentido cabe destacar que somos muy respetuosos con las zonas de la competencia. Además pensamos que, haciendo bien las cosas, el crecimiento viene solo.

Más información en:

Central Málaga. C/ Leopoldo Lugones, 47, 29004, Málaga. T: 952 17 40 80. Whatsapp 673.917.843 (horario continuo en Central de 8:30 a 20:00)

Delegación Alhaurín. Avenida Doña Ana, F22. 29130, Alhaurín de la Torre (Málaga). Teléfono: 951 44 10 00. M Whatsapp 692.642.695

Delegación Málaga. Avenida de Europa, 15. 29003, Málaga. Teléfono: 952 36 53 57. M Whatsapp 645641656

www.recambiosserrano.com