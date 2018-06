Nuevo KYMCO Like 125, el scooter que apuesta por la movilidad, el confort y la sostenibilidad

Jueves, 21 junio 2018, 15:18

Una de las claves del éxito en cualquier sector es adelantarse a los acontecimientos.

Conscientes de esto, el nuevo Like 125 equipa el primer motor KYMCO refrigerado por aire, poniendo el foco en optimizar la relación potencia/emisiones con un motor de 4 válvulas de 11,6 CV a 8.500 r.p.m. y niveles mínimos de emisiones y rumorosidad. No en vano, las emisiones del nuevo Like se encuentran un 70% por debajo del límite permitido por la actual regulación (Euro 4).

Para ello, la marca ha apostado por un motor por aire forzado y por una arquitectura de 4 válvulas, que permiten un mejor aprovechamiento de la combustión del motor. Su motor de bajo consumo (2,8 litros a los 100 km) dibuja una curva de potencia extremadamente lineal y alcanza casi los 11 CV a solo 7.500 r.p.m.

Además de un mejor uso de los rodamientos en los balancines, en el nuevo Like 125 se han aligerado ciertos componentes que contribuyen aún más a rebajar las emisiones y el ruido como son la caja de resonancia y el soporte de fijación para el rodamiento del cigüeñal, uno de los elementos que KYMCO ha tenido siempre presente en los motores de alta gama.

Asimismo, el motor de KYMCO Like 125 mantiene las prestaciones a lo largo del tiempo gracias a la transmisión CVT, con un modelo de correa de mayor resistencia.

Junto a estas ventajas el nuevo Like 125, que aspira a ser un referente dentro del mercado de scooters, cuenta con un equipamiento muy completo con frenos CBS, un robusto tren delantero que aporta estabilidad y sistema de iluminación full LED con el que ver y dejarse ver en cualquier situación.

El confort es otro de los pilares fundamentes del diseño de este scooter que cuenta con una amplia guantera –equipada con una toma USB– que se cierra cuando se bloquea el manillar. Su amplio asiento ofrece una experiencia placentera para el piloto y pasajero, cubre un amplio cofre e incluye un gancho retráctil para llevar todo lo que se necesite.

El nuevo Like 125 está disponible en tres colores (Gris Stone, Blanco Ice y Rojo Spark) y cada curva de su carrocería está pensada para convertirse en el centro de todas las miradas gracias a su elegante diseño retro.

El nuevo KYMCO Like puede adquirirse en El Motorista Málaga, concesionario oficial de KYMCO, por solo 2.599 euros con un año gratis de seguro a terceros con robo incluido y la posibilidad de ampliarlo a todo riesgo por 65 euros. También es posible ampliar la garantía de dos años a cuatro por solo 75 euros.

Calidad y garantía al mejor precio

KYMCO, primera marca de movilidad urbana, ha destacado siempre por la calidad y fiabilidad de sus vehículos y por ofrecer servicios que complementan sus scooters y sus componentes. Con más de 20 de años experiencia en España, su actual gama está compuesta por scooters y maxiscooters donde prima el diseño y la tecnología.

En este sentido Daniel García, responsable de la tienda, apunta: «La variedad de cilindradas es cada vez más extensa, lo que supone un gran aliciente para los usuarios que pueden encontrar su moto ideal adaptada a sus necesidades y ritmos de vida».

Por eso no es de extrañar la fidelidad de los clientes: «Quien ha tenido una KYMCO, siempre repite». Parte de este éxito se debe a la calidad mecánica de los scooters –«Muy por encima del precio del vehículo», según Daniel García– y su excelente servicio posventa.

Igualmente, con una trayectoria de casi 30 años en el sector, el Motorista Málaga es sinónimo de garantía y calidad, ofreciendo a sus clientes un asesoramiento personalizado y el mejor servicio posventa.