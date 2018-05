Un mecánico de Vélez-Málaga, en el élite mundial de la fabricación de motos customizadas

Francisco Alí Manen (Vélez-Málaga, 1975) fue escalador profesional, conquistando cimas en cordilleras de todo el mundo como los Alpes, los Andes y el Himalaya y tuvo una empresa de trabajos verticales. Sin embargo, desde 2008 está dedicado por completo a lo que, hasta entonces, no era más que una afición para él, diseñar motos a medida. En esta década este mecánico ha conseguido situarse en la élite mundial de la 'customización', una corriente nacida en EE UU hace más de cuatro décadas, y que está expandiéndose con fuerza por todo el mundo.

Entre sus últimos logros está la venta de uno de sus diseños al guitarrista del grupo norteamericano Tokio Hotel, Tom Kautliz, que ha rodado un vídeo en Hollywood en el que sale conduciendo a 'Scarface', una moto de la marca Triumph Bonnneville de estilo 'café racer' y que fue customizada por él hace unos años. «Ya es un orgullo tener clientes de este nivel y que muestren tus creaciones en las calles o lugares que suelen frecuentar en ciudades como Miami o Los Ángeles, pero con este vídeo me quedé alucinado», confiesa Alí, para añadir: «Imagínate que un personaje de esa fama publique un vídeo de 4 minutos dedicado a una creación tuya, simplemente no tiene precio. Cualquiera soñaría con poder pagarle a algún famoso de este nivel para que publicitase algún producto tuyo de esta forma, algo casi imposible a nivel económico y de accesibilidad, y sin pensarlo ahí está, miles de fans del guitarrista de Tokio Hotel viéndolo montar la moto que yo hice», remarca orgulloso.

Con esta moto, Francisco ganó el segundo puesto en la categoría 'café racer' del mundialmente famoso 'bike show' emitido en el canal Discovery Channel 'Rat's Hole', en la ciudad norteamericana de Leesburg y poco después se la vendió a su actual propietario. No era la primera vez que un personaje de este nivel se hacía cliente de Alí, que ya contaba con compradores de la talla de los componentes del grupo de Maroon 5 o Alejandro Sanz, por nombrar a algunos.

Francisco con Alejandro Sanz / SUR

Según detalla, otra moto muy similar que hizo para un cliente en Miami también se encuentra de camino a la ciudad de Los Ángeles para su aparición en un filme que se rodará próximamente en la meca del cine por parte del joven director y amigo suyo Michael B., con quien también está en conversaciones para cerrar un proyecto que le puede llevar a la fabricación a medida de otras dos motocicletas para otra producción que se rodará en Hollywood en los próximos meses.

También recientemente la prestigiosa revista japonesa del sector 'Club Harley Magazine' lo ha nombrado como uno de los diez mejores customizadores de Harleys con estilo 'Scrambler' del mundo en 2017. Además del reportaje que se ha publicado en la mencionada revista nipona, alguna de sus motos aparecerán en el catálogo anual con las mejores motocicletas de estilo 'Sportster' customizadas y que ellos mismos editan con el título de 'Club Harley Sportster Custoom Book'.

«Para los que no conocen este mundo, el estilo 'Scrambler' es un tipo de moto que recuerda a las motos de campo y de motocross», asegura Alí Manén, considerado uno de los mejores a nivel mundial haciendo transformaciones de este estilo con bases de motos de una línea bastante contraria al motocross, como son las míticas motos custom Harley Davidson Sportster. «Por decirlo resumidamente, se trata de convertir una Harley en una moto con estilo de campo», aclara. No es la primera vez que la revista japonesa nombra a Alí y su marca Lord Drake Kustoms como integrante del 'top-ten' de los mejores customizadores de Harleys de este estilo a nivel mundial, pues hace ya un par de años lo colocaron también en esta misma categoría.

Desde 2013, Alí Manén mantiene abierto un taller en su ciudad natal, tras pasar cinco años viviendo y trabajando en Miami. «Al principio de empezar con la customización viajaba un par de meses al año a EE UU, pero en 2008 me surgió la oportunidad de quedarme allí a trabajar y no me lo pensé, y me llevé a la familia», explica. «Los programas de televisión de customización llevan muchos años emitiéndose con éxito en EE UU, aquí en España no han llegado aún a las grandes cadenas, aunque desde hace tiempo la gente los ve por el satélite, las plataformas digitales y por Internet, en canales como el Discovery», comenta este emprendedor malagueño, quien explica que sus diseños tienen precios que van desde 15.000 euros hasta 120.000 euros, «pero hay motos que pueden costar más de 200.000 euros», aclara.

Los clientes que compran sus diseños, bautizados como Lord Drake Custom, la marca que creó en 2008, son, en su práctica, totalidad extranjeros, fundamentalmente norteamericanos, británicos, alemanes y de países árabes. «He vendido muy pocas motos en la provincia», dice. En su nómina de clientes hay nombres de famosos de todos los ámbitos, incluyendo estrellas de la música como el gaditano Alejandro Sanz, Adam Levine y James Valentine (Maroon 5), el mencionado Tom Kaulitz (Tokio Hotel), Axel Sjöberg (Graveyard), Jorge Flo (Factor X), Ignacio Vega o Antonio Carmona.