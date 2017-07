Del ‘Red, red, wine’ al impresionismo abstracto Synaesthesia / Sur Uno de los miembros fundadores del grupo UB40, Brian Travers, hace un alto en la gira de la banda para exponer en Marbella parte de su obra pictórica MÓNICA PÉREZ Marbella Lunes, 17 julio 2017, 00:36

Los seguidores de la banda inglesa UB40 que desde hace décadas hace bailar al mundo al ritmo de ‘reggae’ le reconocen como el saxofonista del grupo y uno de los miembros fundadores. Sin embargo, Brian Travers hace ya unos años que decidió compatibilizar los conciertos con la pintura y la escultura, otra forma de plasmar sus muchas y buenas habilidades artísticas. Travers hace un alto en la gira que su grupo acaba de iniciar –y que recalará el 19 de julio en Valencia, el 22 en Sant Feliu, y el 23 en Madrid– para hacer parada en Marbella, donde ha desembarcado cargado con una selección de pinturas y esculturas. Una curiosa exposición que puede visitarse en el hotel H10 Andalucía Plaza hasta el 6 de agosto.

«He descubierto que soy un hombre más emotivo de lo que pensaba. Puedo llorar fácilmente con cualquier cosa triste. Me encanta estar solo, pintar estando solo. Me gustan esos momentos, son preciosos para mi», asegura el artista, que estuvo rodeado de amigos y seguidores durante la inauguración de la muestra.

Su firma va de la mano de la que se ha convertido ya en inconfundible seña: su reinterpretación personal del medallón rojo, azul y blanco popularizado por el movimiento Mod de los años 60, que el artista ha actualizado utilizando el rojo, verde y dorado –los colores asociados con la cultura ‘reggae’– para reflejar, con líneas más suaves pintadas a pulso, «este crisol del siglo XXI que ha causado la globalización». El Brian Travers pintor y escultor muestra su faceta más introspectiva. Un perfil muy distinto al músico que lleva a sus espaldas más de 35 años grabando y de gira, y más de 120 millones de álbumes discográficos vendidos.

Asegura que su amor por esta otra forma de expresión artística no es nueva. Siempre estuvo ahí, desde niño, aunque la retomó hace apenas una década. Con sus obras, también ha recorrido mundo. La de Marbella es su primera muestra al público en España –ha hecho presentaciones privadas–, y ha pasado ya por Inglaterra, Miami y Dubai.

Pensamientos en un lienzo

Travers estudió en la Birmingham Moseley Road School of Art. Fue allí donde conoció a la mayoría de los miembros del grupo que le popularizó a nivel internacional. Asegura que siempre mantuvo su impulso de seguir creando imágenes visuales que representasen sus pensamientos, aparte de sus composiciones musicales, «siempre intentando crear lugares imaginables para la gente y en los que la gente pueda sumergirse», igual que con su música. De ahí que sus obras, «que recuerdan a un impresionismo abstracto puro», también representan sus imágenes más humanitarias y figurativas, «siempre creadas todas ellas para provocar e incentivar al pensamiento y a la concienciación. Siempre hay un significado oculto o un mensaje subliminal e indeleble detrás o dentro de cada una de sus obras de arte; nada es por casualidad y nadie queda indiferente al admirar sus bellas piezas. Su atención al detalle en cada cuadro o escultura es simplemente asombroso», indican desde Art Moves, empresa con la que la exposición de Brian Travers hace escala en Marbella.

No es la primera vez que el artista pisa la ciudad, como bien puso de manifiesto durante la puesta de largo de su exposición. En 2013 la banda fue uno de los platos fuertes en el escenario de Starlite, donde los incondicionales del grupo repasaron éxitos tan conocidos como el ‘Can not help falling in love» de Elvis Presley bajo el sello ‘reggie’ de los UB40.