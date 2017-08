El vivero de empresas de Marbella empieza a fraguar sus primeras exportaciones Fachada del vivero de empresas, situado en la Plaza de los Naranjos. :: josele-lanza Una distribuidora francesa comercializa desde la ciudad para toda España y países árabes un vino que simula ser champán sin contener alcohol PABLO COLLANTES MARBELLA. Lunes, 21 agosto 2017, 00:34

En la Plaza de los Naranjos, el Vivero de Empresas acogió a comienzos del año una completa selección de empresas que trabajan desde hace meses en dar forma a sus ideas. Algunas han empezado de cero, asesorándose gracias a la ayuda que les ofrece el Ayuntamiento. Otras, ya tenían una idea en mente y solo les ha faltado el último empujón.

Es el caso de Nazha Benchoaib, distribuidora en exclusiva en España de un vino que simula ser champán sin llevar alcohol. Una bebida que triunfa ya en países árabes. Detrás de su éxito, una emprendedora ajena al fracaso. El día en el que Benchoaib tuvo que presentar su pequeño proyecto en el Ayuntamiento de Marbella, sintió miedo por dejar escapar otro tren. De origen francés y afincada en Marbella desde hace un par de años, la empresaria había trabajado como comercial en una inmobiliaria. Algo que reconoce, no encajó con su perfil desde el principio.

En busca de una nueva aventura y con el afán de convertirse en su propia jefa, Benchoaib se puso en contacto con el fundador de 'Mirage', una exclusiva marca de mosto francés que distribuye una bebida que simula al cava, pero sin contener ni una gota de alcohol. Atraída por el proyecto y tras estudiar las posibilidades que el producto tendría aquí en Marbella, Nazha logró hacerse con la distribución en exclusiva del producto en toda España. «Mantuve varias reuniones con el fundador de la compañía hasta que finalmente tomé el mando desde aquí».

La bebida se presenta en tres formatos distintos, uno de ellos con oro comestible

Con el fin de asentar el producto en el mercado, recorrió las dependencias municipales encargadas del empleo hasta que el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial de Marbella le ofreció formar parte de su Vivero de Empresas, que abrió sus puertas en 2017. Para ello, su propuesta fue juzgada por un tribunal que designó en base a distintos criterios qué empresas contarían con una oficina propia en la Plaza de Los Naranjos. «Todos mis rivales iban preparados con exposiciones sobre sus productos y yo no pude hacer más que valerme de mí misma para convencerlos».

En ese momento, Nazha les contó la historia de una mujer que había peleado mucho por conseguir llegar lejos en un mundo «que no está hecho para perdedores». «Les conté mi propia historia, la de cómo llegué aquí, cómo me formé hasta dar con la empresa adecuada y cuánto me costó poner en marcha este proyecto». La empresaria habla más de cuatro idiomas y desde que comenzara su actividad empresarial ha logrado un impacto en el sector.

El objetivo de esta bebida, en palabras de su promotora, es que el consumidor «pueda brindar con burbujas sin tener que tomar alcohol». Ya sea por salud, por seguridad vial, por deporte o por un motivo estrictamente religioso, son muchas las personas que optan por no tomar alcohol en fiestas o eventos. «Nos interesa un perfil de cliente que quiere divertirse sin renunciar a la exclusividad», explica la empresaria.

'Mirage' se presenta como una bebida de alta gama que simula ser champán gracias a su peculiar textura. Se fabrica sin fermentación, sin gluten ni azúcar añadido. «Es una bebida más que sana».

El vino, tipo mosto, se produce en una región ubicada en el sur de Francia con un 51% de uva de moscatel, la más dulce, y con agua. Se presenta en tres formatos, blanco; rosado, con un colorante natural procedente de una corteza un árbol, y oro, presentado con una botella que tiene pepitas de oro alimentario de 24 kilates. «Es una bebida única en el mundo que se ha exportado ya a mas de quince países», cuenta Nazha. Su precio, para particulares, ronda los 50 euros, aunque el precio de comercialización es más alto. En Marbella, se distribuye ya en restaurantes y hoteles de moda como el Villa Tiberio, el Restaurante Santiago y en breve se incluirá en la carta del lujoso restaurante Tahini del Grupo Cappuccino. «En este momento seguimos en negociaciones con nuevos distribuidores que se interesan por esta curiosa bebida».

Crecer en el mercado árabe

Pero si hay un sector en el que el producto ha encontrado su filón, ese es en el de los Países Árabes. Los musulmanes, en su mayoría practicantes, tienen prohibido tomar alcohol. Para muchos, acceder a una bebida que simule al champán supone dar un paso de gigante. «La bebida no solo tiene que estar relacionada con un momento festivo. En muchas reuniones de empresarios árabes se prohibe beber alcohol. Para ellos, 'Mirage' es una buena alternativa».

Con el fin de garantizar las exportaciones, Nazha encontró aliados en la empresa Málaga Trading, encargada desde hace años al comercio internacional desde la provincia. Su presidente, Jaime Delgado Narbona, admite que el producto le sorprendió «nada más conocerlo». «Es una bebida que supone un soplo de aire fresco en estos países en los que ingerir alcohol está tan controlado por su religión». El primer tanque de la bebida ha aterrizado ya en países árabes con una gran aceptación. «Trabajamos para enfocar el producto al sector musulmán y actualmente estamos afianzando nuevos destinatarios que reclaman ya tener la bebida». En el horizonte, Nazha espera ampliar su cartera de distribución y aspira a hacerse con un equipo «convencido de que el producto merece la pena». Ganas, desde luego, no le faltan.