El villancico de moda en los colegios: un clásico venezolano de hace 40 años 'El burrito sabanero' que cantan estos días los más pequeños en sus fiesta de Navidad ha sido versionado en casi todos los estilos musicales por más de un famoso artista MÓNICA PÉREZ Marbella Sábado, 23 diciembre 2017, 00:12

"Si me ven, si me ven, voy camino de Belén". El soniquete entra fácil y es posible que el tarareo mental o silábico dure varias horas. El 'Burrito sabanero' ha desbancado a clásicos (o convive en ellos) como el 'Campana sobre campaña', el 'Feliz Navidad' o el 'Tamborilero' en las fiestas escolares de Navidad entre los alumnos de Infantil y, sobre todo, el primer curso de Primaria, donde la cancioncilla se aprende con coreografía e incluso con representación teatral en la que el más avispado de la clase se mete en el papel del acelerado burrito que llega tarde a Belén.

El villancico se coló en las aulas españolas hace unos años. Varios docentes consultados por este digital no aciertan a situar el año ni tampoco el motivo por el que este y no otro cántico es el elegido para dar entrada a la Navidad desde clase antes de las ansiadas vacaciones. Lo que sí es fácil de averiguar es quién está detrás de esta canción que a día de hoy cuenta con versiones en casi todos los estilos musicales posibles. 'El burrito de Belén' (que es su nombre original) es un villancico venezolano creado hace más de 40 años por el arpista y compositor Hugo Blanco. Tal vez el nombre no suene al primer golpe de vista, pero es el mismo que popularizó con su arpa el célebre 'Moliendo café'. Casi una década después de la "vieja molienda", el músico escribía 'El Burrito de Belén'. Lo hizo por encargo de los productores del programa de aquel extraño bicho con acento italiano que triunfaba en los 70 en la televisión llamado Topo Gigio. Se iba a editar un disco de Navidad con nuevas canciones. 'El Burrito de Belén', finalmente, no se llegó a incluir.

Hugo Blanco sabía que guardaba un éxito en la manga y tras dos años dando vueltas el tema acabó siendo interpretado por el artista folclórico venezolano Simón Díaz en 1972. Sin embargo, fue un coro de voces infantiles bautizadas como La Rondadilla el que popularizó el tema en 1975. El éxito del villancico recorrió toda hispanoamérica, donde es uno de los clásicos.

Pero el tema cruzó el charco y se convirtió en un himno internacional de la Navidad que ha terminado siendo versionado por artistas de renombre como el colombiano Juanes, que interpretó 'El Burrito de Belén' en 2006 para la recopilación navideña 'Superestrella en Navidades', un álbum que contó con conocidos artistas como David Bisbal, Pedro Fernández o Sergio Dalma.

El villancico tiene sus versiones dirigidas a otros públicos. Para los amantes del martilleo bachatero, la banda de bachata dominico-estadounidense formada en 1993, Aventura (de la que saldría años después el cantante Romeo Santos) grabó también el tema en un particular espanglish.

Una versión más propia de cierre de fiesta de cena de empresa es la grabada por cantante puertorriqueño Elvis Crespo.