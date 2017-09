Luz verde al reglamento que permitirá contratar 13 directores generales sin exigir que sean funcionarios Un momento del pleno extraordinario celebrado ayer. :: josele-lanza El PP desbloquea, con algún cambio, el documento aprobado en mayo por el tripartito y contra el que presentó un recurso contencioso que ya han retirado MÓNICA PÉREZ MARBELLA. Viernes, 22 septiembre 2017, 01:24

El Ayuntamiento de Marbella ha dado luz verde al reglamento que regulará la contratación de directores generales y coordinadores de área, figura introducida por la Ley 57/2003 de medidas de modernización del Gobierno Local que permite a los municipios de Gran Población (como es el caso de Marbella) disponer de un sistema de altos cargos municipales sobre los que el alcalde y la Junta de Gobierno podrán delegar sus funciones para resolver cuestiones, firmar resoluciones o incluso dirigir áreas. El bipartito formado por el PP y OSP anuncian, y así se ha aprobado igualmente en el pleno extraordinario celebrado ayer, la creación de 13 direcciones generales a cuyos titulares no se les exigirá que sean funcionarios.

El planteamiento es el mismo que su día hizo el tripartito. Si bien la ley establece que las direcciones generales deben ser ocupadas por funcionarios, igualmente recoge que ello será así «salvo que el reglamento orgánico municipal permita que, en atención a las características específicas de las funciones de tales órganos directivos, su titular no reúna dicha condición». Al grupo municipal del PP no le convencía entonces esa idea y llegó la presentar un recurso contencioso administrativo solicitando la suspensión del artículo 7 del reglamento que establece los requisitos exigibles a los candidatos. Previamente la Abogacía del Estado también había presentado un recurso por entender que no se ajustaba a la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración local.

El reglamento que ayer salió adelante con los votos del equipo de gobierno bipartito; el voto en contra de IU y CSSP y la inhibición (no votó) del grupo socialista, presenta una novedad con la que, según indicó el portavoz del PP, Félix Romero, «se corrige» el planteamiento del anterior gobierno. Así, se ha incluido un catálogo con la denominación de los cargos a los que se les aplicará la excepción de que sus titulares no reúnan el requisito de ser funcionarios. Y además, se añade a cada puesto una justificación.

Amortizaciones de plazas

De las 13 direcciones generales que creará el bipartito, cuatro son para San Pedro Alcántara (Servicios y Mantenimiento y Limpieza; Promoción Comercial, turística y Eventos; Educación, Cultura, Patrimonio y Juventud; y Derechos Sociales y Participación Ciudadana). El resto son: Hacienda y Administración Pública; Educación, Cultura y Patrimonio; Urbanismo y Vivienda; Alcaldía; Juventud; Turismo; Medios de Comunicación; Recursos Humanos y Adjunto a Asesoría Jurídica. Esta media conlleva la amortización de las 11 direcciones generales que había creado el anterior gobierno (no cubertas), además de otros seis puestos de cargos de asesores responsables de área.

El PSOE decidió no votar el punto. El portavoz José Bernal explicó que está pendiente de resolución el Contencioso presentado por el PP y con medidas cautelares solicitadas. «Entendemos por ello que puede ser un delito de prevaricación aprobar este reglamento», expuso.

Fuentes del grupo popular confirmaron a SUR que el recurso presentado en su día ya ha sido retirado.

A la edil de IU, Victoria Morales, no le convencen los argumentos con los que se justifican que las 13 direcciones pueden ser cubiertas por no funcionarios «nos parecen esperpénticos no solo los criterios para el nombramiento, si no el espíritu que tiene la elección, que prima la experiencia en el sector privado y los intereses en el futuro del mismo por encima del servicio público». Para cubrir las 13 direcciones generales el Ayuntamiento deberá ahora abrir un proceso público y de libre concurrencia. Sin embargo, en CSSP tienen claro que «serán las mismas personas» que el bipartito tiene contratadas como asesores responsables de áreas quienes ocuparán las direcciones generales.