Vecinos de 'los campitos' piden la retirada de las delegaciones a los ediles de Playas y Agricultura Efectivos del Infoca en el incendio de El Velerín. :: josele-lanza Los consideran responsables de las consecuencias del incendio en el Velerín por abandonar los accesos a las playas CHARO MÁRQUEZ ESTEPONA. Miércoles, 16 agosto 2017, 00:05

La plataforma CALU-Campitos de Estepona ha pedido al alcalde la retirada de las competencias a Manuel Aguilar y Susana Aragón, que ostentan las delegaciones de Agricultura y Playas, respectivamente, al considerarlos responsables de las consecuencias del incendio que el pasado día 9 afectó a la zona de El Velerín y obligó a desalojar dos urbanizaciones de la zona.

José Antonio Martín, portavoz del colectivo que reúne a propietarios de viviendas construidas en suelo no urbanizable, manifiesta en un escrito presentado en el Ayuntamiento que, algunos vecinos de la zona han sufrido «importantes pérdidas» debido al estado de abandono que presentaba el acceso a la playa en el que se originó el fuego.

Martín advierte que todos los accesos públicos a las playas desde el Río Estepona hasta Arroyo Vaquero, excepto el de Laguna Village, «presentan el mismo estado de abandono, lleno de malezas y matorrales» que, en algunos casos, impiden a los vehículos acceder. Critica que los ediles cobren más de 5.000 euros mensuales «pese a su más que acreditado desconocimiento de las materias» y apoya sus quejas en la «eliminación de las brigadas Rurales, la falta de limpieza, la pérdida de banderas azules en el término municipal o la falta de previsión en los momentos previos a la época estival».

El colectivo de 'los campitos' solicitó además al Ayuntamiento en julio explicaciones sobre el destino del dinero que la empresa adjudicataria del servicio de desbroce cobra a los propietarios de parcelas que no realizan la limpieza de sus propiedades. «Se sanciona a estos propietarios por tener abandonadas sus parcelas y luego se les cobra por la limpieza que realiza la empresa, pero no sabemos, ni nos dicen, dónde va a parar ese dinero, porque no se refleja en los presupuestos», explica Martín. El pasado día 9 un incendio quemó una hectárea de matorral bajo y obligó a desalojar 200 viviendas de las urbanizaciones Dominion Beach y El Velerín.