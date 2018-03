La tirolina de Casares registra más de 200 usuarios en tres meses de funcionamiento

Es una de las nuevas atracciones de Casares: una tirolina que sobrevuela parte del casco histórico del pueblo a una altura de 80 metros. El Ayuntamiento ha hecho una valoración positiva desde su puesta en marcha, hace ahora tres meses, pues hasta la fecha se han registrado 205 usuarios.

Entre ellos, 45 eran vecinos empadronados y 110 personas de otros municipios que han acudido a Casares para disfrutar de esta experiencia. Además, hay que sumar otros 50 usuarios que hicieron uso de la tirolina en el día de puertas abiertas.

El concejal de Deportes, Nicolás Morales, ha anunciado que durante esta Semana Santa se ha establecido un horario especial más amplio, de manera que la tirolina estará abierta mientras las condiciones meteorológicas lo permitan. El precio del pase es de 12 euros por recorrido, aunque hay diferentes descuentos, entre ellos el 50% para los empadronados que solo deberán pagar 6 euros. Asimismo, hay una reducción más de dos euros sobre estos precios para miembros de familias numerosas o carnet joven.

La tirolina ofrece un impresionante vuelo de más de 80 metros de altura que es recorrido en un tiempo medio de 30 segundos. Esta nueva atracción turística no tiene límite de edad y puede ser utilizada por cualquier persona que supere los 40 kilos de peso y no sobrepase los 110. Las reservas y adquisición de tickets deben hacerse en la Casa Natal de Blas Infante, aunque los no empadronados pueden comprarlos en la misma tirolina.