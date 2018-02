La Tenencia de San Pedro tendrá que recurrir a un servicio externo para mantener Los Tres Jardines El edil de IU Miguel Díaz, ayer, en Los Tres Jardines :: j-lanza Rafael Piña reconoce que no dispone de personal suficiente e insta a la Junta a que formalice la cesión del parque, que aún debe ser recepcionado MÓNICA PÉREZ MARBELLA. Sábado, 17 febrero 2018, 00:16

La Tenencia de Alcaldía de San Pedro Alcántara estudia «fórmulas» para afrontar la patata caliente en la que se convertirá, una vez que el Ayuntamiento recepcione la parcela del Cerrillo del Cordón donde se ubica el parque forestal de Los Tres Jardines, el mantenimiento de sus 98.671,78 metros cuadrados de terreno. La satisfacción por contar con la completa gestión del recinto -como se había solicitado durante años- se topa con una realidad a la que el teniente de alcalde Rafael Piña ha hecho referencia en más de una ocasión: la falta de personal en el área de Parques y Jardines en San Pedro. Hace dos años ya se optó por contratar a una empresa externa para el cuidado de las zonas verdes del bulevar sampedreño. Y ante tamaña extensión de terreno que ahora hay que mantener no parece quedar otra salida. De entrada, explica Rafael Piña, se apostará por un contrato menor para empezar a trabajar. Igualmente se está estudiando «si es posible que una asociación como Aspandem se haga cargo de una parte», explica a SUR.

Según los cálculos realizados en su día en el Ayuntamiento, el mantenimiento y conservación de Los Tres Jardines representa un coste anual de entre 400.000 y 500.000 euros. El contrato que el Ayuntamiento tiene actualmente en licitación precisamente para el cuidado de zonas verdes en el término municipal no incluía este recinto. «Está claro, y nunca lo hemos ocultado, que OSP está a favor de recurrir a empresas cuando no nos llega el personal para dar un buen servicio al ciudadano. Y con el tripartito se llegó a acordar la contratación de un plan verde para Parques y Jardines, que nadie se sorprenda ahora», dijo Piña, en referencia a sus exsocios de gobierno. «Con 11 jardineros no podemos afrontar el mantenimiento de Los Tres Jardines y la Ley de Racionalización del Gasto nos tiene absolutamente cogidos de pies y manos sin poder contratar a más personal. Las bolsas de trabajo sólo cubren trabajos por un tiempo puntual», reconoce el teniente de alcalde sampedreño, quien ayer desvelaba un dato que no había trascendido hasta ahora. El convenio de colaboración que se firmó en 2012 cuando abrió el parque forestal y que repartía las competencias en el mantenimiento y limpieza del recinto entre la Junta y el Consistorio caducó en agosto -tras haber sido ya prorrogado anteriormente-, con lo que, según Piña, «las competencias de los cuidados de estas instalaciones son desde agosto de exclusiva competencia del Gobierno andaluz». «Actualmente el mantenimiento del parque sigue siendo de la Administración autonómica y desde la Tenencia estamos haciendo un esfuerzo, pese a no ser competencia nuestra, para abrir y cerrar la instalación y para actuar cuando hay alguna incidencia de seguridad, como la vigilancia, respuesta en casos de fuga de agua o problemas con arquetas», indica.

El teniente de alcalde respondía ayer a los ediles del grupo municipal de IU, Miguel Díaz y Victoria Morales, que comparecían ante la prensa en pleno parque forestal indicando que dado que la Junta aprobó el pasado 6 de febrero en Consejo de Gobierno ceder la gestión completa del recinto (mediante una afectación demanial externa al Ayuntamiento por un plazo de 50 años), «ya no hay excusas y ya pasó el tiempo de la confrontación entre administraciones que desde 2011 reiteran el debate competencial sobre el mantenimiento. Desde el 6 de febrero sabemos que Los Tres Jardines ya es competencia directa del ayuntamiento, por tanto, como titular del mismo, responsable de su conservación y activación».

El Teniente de Alcalde de San Pedro cree que la petición de IU es apresurada dado que «aún no se ha recepcionado el parque, ni se ha escriturado el convenio de recepción, por lo tanto, hasta tanto eso no ocurra, las competencias siguen estando en manos de la Junta», subraya.

Deficiencias

Desde la formación de izquierdas Miguel Díaz y Victoria Morales advertían de las múltiples deficiencias que presenta a día de hoy el recinto. «El jardín árabe, con una extensión de 7.200 metros cuadrados, está prácticamente desaparecido. En una similar situación -indican- está el jardín mediterráneo de 51.000 metros cuadrados, y el subtropical, de 8.000». Humedad, señalética «devorada por el sol» y los recintos del quiosco y del aula de exposiciones, completamente destrozados, conforman la radiografía que ofrecen y que es fácilmente comprobable con sólo un paseo por la zona. Por ello, el teniente de alcalde de San Pedro hace hincapié en que antes de recepcionar el recinto «tendremos que ver en qué condiciones se encuentra porque ello representará un sobrecoste al mantenimiento».

Con un esquema aún por definir, Rafael Piña incide en una idea de la que lleva hablando dos años: «darle un uso ciudadano al parque, con una oferta cultural y lúdica que atraiga al público».