Sobresaltos

SE esperaba una semana tranquila en cuanto a acontecimientos de relevancia e interés general -sin dejar de lado el drama de los accidentes de tráfico que aumentan en cuanto hay salidas masivas por vacaciones-. La semana de mayor alcance vacacional en España por aquello del puente de la Asunción, con multitud de pueblos celebrando sus fiestas patronales y en la que el principal acontecimiento iba a ser la celebración del clásico Barsa - Madrid por motivo de la supercopa de España. Por nuestros lares, parecía que las aguas turbulentas de la política local habían llegado a un remanso y nos ofrecerían un merecido descanso tras tanta algarabía precedente. Pero nada es como se espera, en ocasiones nos llega incluso a mejor, pero en otras, la vida nos sorprende a base de mazados a cual más duro.

No me importa que se haya hablado relativamente poco del omnipresente fútbol, monopolizados por un Madrid y un Barsa con sus millones, de la actitud irreverente de algunos de sus jugadores, de unos partidos celebrados a horas intempestivas -dudo que sea por proteger a los de menor edad ante los comportamientos impresentables de algunos de sus ídolos en estos encuentros-. Pero la calma no se ha roto por intereses mediáticos de los que triunfan en esta época del año a base de noticias de la llamada prensa del corazón. Nuestra semana particular empezó con la insolación que ya vaticiné en mi anterior artículo, efectuando OSP la vuelta a la cabeza del pulpo de cuatro patas con el que formaba gobierno para gestar un nuevo ser bicéfalo que espera reorganizar el municipio. Se acabó el descanso para algunos, o así debería ser, de cara a que la ciudadanía no note el parón en la gestión de la ciudad y las tan evidentes necesidades y mejoras anunciadas desde la oposición se materialicen cuanto antes. Aprobar el presupuesto se torna imprescindible para poder cerrar proyectos, y OSP pueda contar con sus múltiples peticiones. San Pedro, Marbella, Las Chapas,..., cada rincón de este municipio precisa que sus dirigentes se dediquen en cuerpo y alma a sus vecinos, desde lo particular a lo general; lo que se haga en Elviria debería tener repercusión en lo que se haga en Guadalmina y viceversa. A los que vuelven a la palestra, les pido no olviden el Plan Estratégico 2022 que se aprobó por consenso ya que, aunque ni los unos ni los otros apuestan por este documento, es mucho más que un simple libro con buenas intenciones; recoge realmente el alma de la ciudad que queremos los ciudadanos de Marbella, nuestro modelo de futuro que nos puede salvar de un mundo globalizado en el que el turismo tradicional está en entredicho; donde la educación, la inclusión, la diversificación empresarial y el medio ambiente deben ser los apuntalamientos sobre los que afianzar nuestra realidad.

Perdónenme si no he dedicado este artículo en exclusiva a los últimos atentados en Barcelona y Cambrils. Esta tragedia que nos acompaña desde el pasado 17 de agosto nos está haciendo muy duro lo que debía ser una semana festiva. Nos protegemos mentalmente pensando que lo que ocurre en otros lugares no nos va a pasar a nosotros, pero cada vez es más difícil no caer en el alarmismo. Las redes sociales nos muestran en estos días lo fácilmente influenciables que somos y son muchos los malnacidos que lo aprovechan para generar el pánico con falsas noticias. Nos encontramos en una complicada guerra moderna de intereses manipulables e inimaginables que en su versión más cruda alimenta a jóvenes influenciados y trastornados cuya única obsesión es hacer el mayor daño posible. Pueden estar en cualquier lugar y debemos confiar en nuestras fuerzas de seguridad para que los tengan localizados y puedan actuar contra ellos. Dejemos de lado el proteccionismo y las buenas maneras. No son delincuentes, son asesinos en potencia.