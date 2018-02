La senda litoral se despereza Tramo de la Senda Litoral en Marbella. :: josele-lanza El tramo entre El Pinillo y Río Real sale a exposición pública. IU reprocha al PP que en cinco meses no hayan actuado. Los populares recuerdan que el tripartito «no movió un papel en dos años» La ampliación del paseo se reactiva tras no avanzar desde hace más de dos años MÓNICA PÉREZ MARBELLA. Jueves, 8 febrero 2018, 00:35

Tras casi tres años en los que la Senda Litoral apenas ha avanzado en Marbella, el equipo de gobierno municipal anuncia que el proyecto se reactiva y que se encuentra en exposición pública el tramo que conectará la playa de El Pinillo y Río Real. El concejal de Obras, Javier García, respondía con este anuncio a las críticas que por la mañana vertía, a pie de playa, el concejal de IU Miguel Díaz, quien reprochaba al actual Ejecutivo local que no se haya avanzado en este proyecto y advertía de que «lo que nos hemos encontrado ha sido una parálisis que dura ya cinco meses». La respuesta desde el gobierno local no se hizo esperar. «En estos cinco meses hemos tenido que reactivar los proyectos, que se encontraban en el mismo punto en el que los dejamos en 2015 puesto que los socialistas, con la connivencia de IU, dejaron en un cajón todas las actuaciones relativas a la continuidad de nuestro paseo marítimo», recalcaba el responsable municipal de Obras, Javier García, quien lamentó que «durante más de dos años no negociaron nada con Costas ni Medio Ambiente, no tocaron un papel y no incluyeron ni un solo euro en los presupuestos municipales para avanzar en la Senda Litoral. Dejaron morir un proyecto tan importante para Marbella y San Pedro Alcántara sin ningún tipo de pudor».

Para Javier García, «resulta sorprendente y casi ofensivo para los vecinos de nuestro municipio que IU reclame ahora que se impulse la Senda Litoral cuando todos hemos sufrido su dejadez y su abandono ante una iniciativa que constituye una seña de identidad de Marbella y San Pedro», dijo, al tiempo que agradeció la «lealtad de la Diputación Provincial de Málaga por seguir apostando por un proyecto del que durante más de dos años no han querido saber nada ni PSOE ni IU».

La visión desde el grupo municipal de IU es bien distinta. Miguel Díaz recordaba ayer que el 1 de septiembre el PP anunciaba la creación de una mesa de trabajo para la Senda Litoral con cinco administraciones implicadas. Sin embargo, apunta, «hemos constatado que no se ha avanzado en ninguno de los proyectos que estaban en marcha, con los que estaban trabajando las delegaciones de Obras y Sostenibilidad del anterior gobierno». La formación incide en que en Marbella aún quedan 12,5 kilómetros sin pasarela, de los que 6,5 «están redactados y anunciados como prioritarios por el actual gobierno».

Solicitud de información

En este sentido, el concejal Miguel Díaz anuncia que desde IU se ha solicitado a PP y OSP información acerca de los proyectos y vista y copia de los acuerdos de cesión de zonas de servidumbre de tránsito, afectados por estos tramos, «a los que necesariamente hay que llegar con particulares y administraciones para consolidar estas partes de la senda litoral». Igualmente han pedido informes jurídicos del servicio de Patrimonio «que confirme la viabilidad de estos acuerdos de cesión».

Desde el actual equipo de gobierno se insiste en que la Senda Litoral «es una prioridad, por eso desde el minuto uno nos pusimos manos a la obra para volver a impulsar un proyecto en el que durante más de dos años no se ha avanzado absolutamente nada. Todo el tiempo perdido en el que se podía haber desarrollado la continuidad de nuestro paseo marítimo. Es lamentable que IU se despierte hoy (por ayer) reclamando celeridad en este proyecto después de que los vecinos del municipio han visto durante más de dos años su inoperancia, su incapacidad de gestión, su ausencia de interés y su falta de voluntad por avanzar en la Senda Litoral», reiteró el concejal Javier García.