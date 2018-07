Sáenz de Santamaría: «Ángeles Muñoz es de las personas de las que tengo que aprender para ganar la presidencia del Gobierno» Medio centenar de personas han participado en una charla distendida / Josele-Lanza - La candidata popular busca apoyos en Marbella y señala a su alcaldesa como garante de la recuperación de la ciudad MÓNICA PÉREZ Marbella Domingo, 1 julio 2018, 22:01

Soraya Sáenz de Santamaría ha echado el cierre a una maratoniana jornada por Andalucía en busca de apoyos con un acto en Marbella, ciudad en la que cuenta con el respaldo de la presidenta local, Ángeles Muñoz, que en días atrás ha manifestado su apuesta personal por la candidata. En un acto con militantes y simpatizantes, Sáenz de Santamaría no ha ocultado la sintonía que mantiene con la alcaldesa marbellí con quien, como ella misma se ha encargado de recordar, «hicimos algo que nunca se había hecho en este país: la disolución de un ayuntamiento. Fue cuando yo estaba en la vicesecretaría de Política Autonómica y Local. Ese fue el inicio de la recuperación de Marbella». La candidata popular ha elogiado la «lucha» de Muñoz «siempre por Marbella. Es un ejemplo de lucha, de pelea y de constancia. La quiero y la respeto mucho. Es de esas personas de las que tengo que aprender si quiero ganar eso que quiero ganar, que es la presidencia del Gobierno», ha dicho. Sus palabras recibían la inmediata pregunta desde el corrillo de periodistas: «¿se la llevaría a su Gobierno?». La candidata popular estuvo rápida en la respuesta: «No ha hecho usted una mala pregunta».

En pleno Puerto Deportivo, medio centenar de personas han participado en una charla distendida en la que Sáenz de Santamaría, acompañada por los presidentes del PP de Málaga y Cádiz, Elías Bendodo y Antonio Sanz, ha vuelto a tirar de currículum personal, su mejor baza, para defender que es la mejor opción para presidir el partido y gobernar el país. «Tengo ganas de que gane el PP. Tengo experiencia, ganas, ilusión, tengo horas de vuelo, y bastante experiencia en las tareas del Gobierno, en cómo se gobierna bien y, por tanto, experiencia para calibrar cuándo (Pedro) Sánchez lo hace mal. Y no doy abasto». No sólo eso. También ha recordado que salió del Gobierno con una querella de Joaquim Torra. «Porque en este currículum también tengo una querella. A otros se les llena la boca con discursos, pero las querellas me las ponen a mí y no creo que haya sido por ser muy amable con los independentistas».

Está convencida de que España tendrá una presidenta del Gobierno. «Yo hablo por mí. El resto de candidatos ya se defienden ellos y muy bien», ha bromeado. «Recuerden la imagen de aquel debate de 2015 en el que estaban Pedro Sánchez, Albert Rivera, Pablo Iglesias y yo. Se repetirá. No sé si en 2019 o en 2020. Pero se repetirá». En su Gobierno, asegura, hará una integración «generosa» en la que tendrá espacio «independientemente de a qué candidato hayan votado» gente «con lealtad al partido y con ganas de trabajar».