Robert de Niro: «Si Trump entra en uno de mis restaurantes, me levanto y me voy» De Niro y Nobu, junto a otros asistentes en la presentación del hotel de lujo en Marbela. / Josele-Lanza - El actor estadounidense inaugura junto al chef Nobu y el productor Meir Teper el hotel de lujo de la marca Nobu en Marbella MÓNICA PÉREZ Marbella Miércoles, 16 mayo 2018, 20:26

Le gusta España. Fue lo primero que dejó claro en su escueta intervención ante la prensa. La Costa del Sol la conoce desde hace años con visitas esporádicas tanto a Marbella como a Estepona. Robert de Niro se ha reencontrado con Marbella a través del hotel y restaurante que junto al chef japonés Nobu Matsuhisa, y el productor Meir Teper han abierto en la Milla de Oro marbellí. Dejó otro titular: no le pondría de comer al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en ninguno de sus restaurantes. «¿Qué plato le podría al presidente Trump en su restaurante?», fue la pregunta de una periodista. El actor no dudó la respuesta: «Me da igual lo que le guste a Donald Trump. Si entra en uno de mis restaurantes, me levanto y me voy», afirmó entre aplausos.

«Es un placer estar hoy en Marbella porque me encanta venir a España», reconoció. Se define como amante de la buena mesa. Tal vez por eso no quiso dejar pasar la oportunidad de disfrutar de la gastronomía marbellí antes de su comparecencia. Y fue precisamente la fama y la admiración que despierta en el público la cocina de su ahora socio Nobu, la que le llevó hace ya unos años a emprender de forma conjunta su carrera empresarial bajo la marca del nombre del chef. Primero con restaurantes, luego con Nobu Hotels.

El actor recordó que su primera aventura empresarial relacionada con la gastronomía tuvo lugar hace 30 años con un restaurante en Nueva York, el Tribeca Grill. «Hace diez o quince años estábamos en el Hard Rock Café de San Diego y nos preguntaban sobre la comida y pensé: ¿por qué le voy a hacer el trabajo a Hard Rock Café? Y así abrimos nuestra propia línea de restaurantes y así comencé a trabajar con Trevor (Horwell) y con Nobu. Y hemos seguido creciendo desde entonces». De Niro tuvo halagos para su socio, al que calificó de «magnífico chef». «Admiro mucho su cocina y eso es algo que también tuve en cuenta».

Nobuyuki Matsuhisa, durante su intervención. / Josele-Lanza -

Nobuyuki Matsuhisa, por su parte, destacó la calidad de los productos que proceden de la zona, especialmente el pescado y el marisco, principales ingredientes de su cocina. El aclamado chef puso como ejemplo del buen uso de esos productos en Marbella al chef marbellí Dani García, con quien comparte el escenario del hotel Puente Romano. «Es importante contar con buenos productos para poder elaborar los mejores platos y ofrecer el mejor servicio.

El productor de Hollywood Meier Teper anunció que la cadena hotelera, que tiene presencia ya en Ibiza y Londres, inaugurará un establecimiento en Barcelona el próximo año y tiene intención de establecerse en Madrid e iniciar la expansión por Portugal. «Somos más que buenos amigos, casi como una familia, y juntos somos muy fuertes», apuntó.

Considerada como una de las 25 marcas de lujo más innovadoras, Nobu Hospitality forma parte de una élite de selectas marcas de lujo internacionales. Fundada por Nobu, Robert de Niro y el productor de Hollywood Meier Teper, tiene presencia en los cinco continentes. Ahora quiere fijar España como base para continuar su expansión por Europa.

Nobu Hotel Marbella abrió sus puertas la pasada Semana Santa como establecimiento de lujo dirigido a adultos. Se ubica dentro del complejo de Puente Romano. Cuenta con 49 habitaciones y suites con superficies que oscilan entre los 45 y 120 metros cuadrados y el objetivo es ampliar el número hasta las 81 a mediados de 2019.