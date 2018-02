C's respalda el rechazo a la peatonalización de Marqués del Duero y critica la «cerrazón» de Piña Francisco Gómez, con miembros de Ciudadanos. :: josele-lanza MÓNICA PÉREZ MARBELLA. Jueves, 22 febrero 2018, 00:48

El no a la peatonalización de un tramo de la calle Marqués del Duero de San Pedro Alcántara que defiende la Tenencia de Alcaldía suma un nuevo apoyo. El coordinador local de Ciudadanos, Francisco Gómez Palma, mostró ayer su respaldo a los comerciantes y vecinos que, según indicó, apoyan mayoritariamente que la calle no se cierre. Gómez Palma criticó la «improvisada peatonalizacion» y la «cerrazón» de Rafael Piña, al que pide que «escuche a los comerciantes de la zona». Desde la formación naranja se recordaba ayer que la peatonalización no estaba contemplada inicialmente en el proyecto de la obra.

«Esta improvisación es un ejemplo más de la gestión de Rafael Piña», apuntó el coordinador local de Ciudadanos, quien puso como ejemplo el cierre de las rotondas del bulevar, «que finalmente tuvo que reabrir».

La formación manifestó además sus dudas sobre la consulta telemática que, según ha anunciado Rafael Piña, se va a realizar para que los interesados puedan votar. Una votación que será vinculante. «¿Cuál va a ser la pregunta. La respuesta será blanco o negro o habrá gama de grises?, ¿quién podrá votar, residentes, afectados, todo el término municipal?, ¿qué garantía ofrece la empresa que hará esa votación telemática?, ¿cuánto va a costar? Francisco Gómez planteaba ayer estas preguntas al tiempo que arremetía contra el «silencio» que el grupo del PP mantiene sobre este asunto. «Parece como si de repente San Pedro no perteneciera al término municipal y se lo hubieran entregado al capricho del señor Piña», subrayó el coordinador local de Ciudadanos, junto a miembros de su equipo.