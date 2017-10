«Este reconocimiento es fruto de la implicación y la formación de nuestros profesionales» El director-gerente del Hospital Costa del Sol, Torcuato Romero, en su despacho. :: j-lanza.archivo. El gerente del Costa del Sol, Torcuato Romero, subraya la «calidad asistencial» del centro, reconocida con el Premio Nacional 'Best in Class' como 'Mejor Hospital' MÓNICA PÉREZ MARBELLA. Jueves, 26 octubre 2017, 00:48

«Para la concesión de estos premios lo que se analizan son los indicadores de resultados clínicos, es decir, se hace una valoración técnica sobre el trabajo que realizamos, sobre nuestra labor, que es dar atención sanitaria. Y los resultados de lo que hacemos son muy buenos». Torcuato Romero, director-gerente del Hospital Costa del Sol, no oculta su satisfacción tras el reconocimiento que el centro -que da cobertura a toda la comarca de Marbella- acaba de recibir: el Premio Nacional 'Best in Class' en la categoría de Mejor Hospital. El orgullo es aún mayor teniendo en cuenta que la competencia la constituían los 135 hospitales de todo el país (públicos y privados) que optaban este año a la convocatoria con hasta 800 candidaturas. «Para el hospital este reconocimiento público a su labor es una satisfacción, sobre todo porque este hospital nació para ser un hospital excelente y creo que lo ha conseguido», explica Romero.

Otorgados desde hace 12 años y promovidos por el diario especializado Gaceta Médica y la Cátedra de Innovación y Gestión Sanitaria de la Universidad Rey Juan Carlos, con el apoyo de la Fundación Ad Qualitatem, los galardones tienen como objetivo reconocer aquellos centros sanitarios, hospitales, servicios o centros de Atención Primaria «que aspiran a la excelencia basando su gestión en la mejora de la calidad asistencial». En este sentido, el gerente del Costa del Sol pone el acento en la preparación y en la implicación de los profesionales que trabajan en el hospital para alcanzar esos niveles de excelencia ahora reconocidos de forma global. «El resultado de lo que hacemos es muy bueno y eso solo se puede conseguir en un sitio donde los profesionales estén altamente implicados y tengan muchísima formación y muchísimos conocimientos, si no es imposible de conseguir. Y creo que este hospital tiene esas características, y fruto de ello es esta distinción que recibimos. Nos reconocen por seguir trabajando en la misma línea», defiende.

Un acicate para seguir trabajando, consciente de lo que se hace bien y teniendo muy presente, asegura Torcuato Romero, lo que queda por hacer. «Es un refuerzo positivo para seguir trabajando con el mismo rigor y con la misma dedicación, con los mismos valores y con la misma fuerza y determinación de ofrecer una atención sanitaria de alta calidad. Es un refuerzo para seguir trabajando. Nos llena de satisfacción por nosotros, pero también por la población de Marbella y su comarca. Creo que Marbella y la Costa del Sol pueden sacar pecho y estar orgullosos de los servicios que tienen. Y eso no quiere decir que no haya cosas que se pueden hacer mejor, no estamos en la perfección, nada más lejos de la realidad. Tenemos que ver el camino y el camino da buenos resultados, sobre todo si se compara con el resto del Estado», subraya el gerente.

«Este hospital nació para ser excelente y lo ha conseguido, aunque hay cosas que se pueden hacer mejor»

El hospital marbellí se ha llevado el 'premio gordo', pero además parte de la 'pedrea' en forma de otros reconocimientos que específicamente destacan el trabajo de los profesionales de las áreas clínicas de Cardiología, Dermatología y Neumología, que han resultado finalistas en la categoría de 'Mejor especialidad'.

Los retos

El reto, cara al futuro, como explica el director gerente del centro, es «casi similar al del resto de hospitales» y pasa por «adaptarse a los cambios vertiginosos que está experimentando la sociedad para dar respuesta lo más rápido posible a los cambios sociológicos de los ciudadanos, a esa cultura de la inmediatez, a las novedades terapéuticas, y a cómo se pueden incorporar a pesar de su coste desorbitado». En este último punto, Torcuato Romero es claro al afirmar que «la ley de presupuestos nos da unos recursos, y nosotros, con esos recursos, tenemos que hacer lo mejor posible, incorporando todas estas cuestiones».

La concesión de los diferentes galardones se basa en la puntuación obtenida por los candidatos con el Índice de Calidad Asistencial al Paciente (ICAP), elaborado especialmente para estos premios, y que se establece a partir del análisis multivariable de los datos recogidos en los cuestionarios específicos cumplimentados por los hospitales y centros de Atención Primaria.

Antes de la concesión de los premios se convoca un comité de expertos, profesionales de reconocido prestigio en el ámbito sanitario, cuyas funciones son las de refrendar el método empleado para la evaluación de la calidad asistencial y ratificar a los ganadores. Con los resultados a la vista, el comité puede solicitar que la información presentada por el hospital o centro de salud sea contrastada con una visita in situ.