El PSOE priorizará las políticas de empleo y vivienda de cara a las municipales El candidato socialista reivindica la línea de atención a los barrios iniciada durante sus dos años de gobierno NIEVES CASTRO MARBELLA. Sábado, 9 junio 2018, 00:05

Los socialistas ya tienen definida la estrategia con la que pelearán cada voto en las elecciones municipales del próximo año, con el objetivo de cosechar mayor número de alcaldías que en 2015. En Marbella, el PSOE se compromete a priorizar las políticas de empleo, trabajar por la promoción de viviendas asequibles y por un mayor desarrollo económico. Así lo explicó ayer la secretaria de Política Municipal del PSOE de Málaga y vicesecretaria general del partido, Antonia García, que compareció en Marbella junto al presidente de la formación y candidato del PSOE a la Alcaldía de esta ciudad, José Bernal.

El candidato reivindicó asimismo el trabajo realizado en los barrios durante su etapa de gobierno, frustrada por la moción de censura de agosto de 2017, y aseguró que el gobierno socialista que pudiera salir de las urnas el próximo 26 de mayo seguiría trabajando en esta línea. «Pusimos en marcha planes importantes de remodelación de los barrios de Marbella y priorizamos la trasparencia en la gestión. Lamentablemente con el Partido Popular han vuelto a la primera fila las lindes, los enchufismos y el urbanismo a la carta», señaló.

«Invertimos en obras 21 millones de euros para atender a los barrios que habían estado abandonados por el anterior gobierno y donde nunca antes se había actuado. Y en materia de turismo llegaron grandes inversiones con dos hoteles emblemáticos: la remodelación del Don Miguel de la mano del Club Med y el Grupo Magna Hoteles y el hotel W», recordó Bernal.

En materia de empleo, el candidato destacó que en sus dos años de gobierno el descenso del paro fue del 18%, con cerca de 6.200 empleos creados, subió un 10% la afiliación de la Seguridad Social y se pusieron en marcha 1.500 empresas. Dentro de sus logros económicos destacó asimismo que en esta etapa se alcanzó un acuerdo con la Junta de Andalucía para refinanciar la devolución del anticipo reintegrable, y se levantó el Plan de Ajuste antes de lo previsto gracias a la amortización de toda la deuda con entidades privadas, así como la reducción de la deuda pública en más de 78 millones de euros, un 21% entre junio de 2015 y marzo de 2017.

«En dos años trasformamos esta ciudad a la modernidad, con la remodelación integral de barrios, abriendo la participación y extendiéndola a todas y todos», afirmó el socialista, quien aseguró que este es el camino que quiere proseguir el partido en Marbella, por lo que se seguirá trabajando para recuperar la Alcaldía. Destacó también la importancia que tuvo en esta transformación el diálogo con la Junta, que permitió la construcción del puente sobre la carretera de Ronda, un nuevo ambulatorio para San Pedro y un compromiso para construir dos nuevos institutos.

Oscuridad

El portavoz del equipo de gobierno, Félix Romero, censuró que los socialistas se planteen «ahora» priorizar el empleo y que no lo hicieran cuando gobernaban. «Es una pena que el empleo no formara parte entonces de lo que los socialistas tenían previsto priorizar porque Marbella no hubiera perdido así más de dos años en este ámbito. El PSOE no llevó a cabo ninguna iniciativa para fomentar la empleabilidad en la ciudad y durante sus más de dos años de gobierno no solo no pusieron en funcionamiento ninguna bolsa de trabajo, sino que dejaron además 130.000 solicitudes sin mecanizar y no se dignaron siquiera a responder a las alegaciones presentadas por los vecinos», afirmó el portavoz. «Por si todo esto fuera poco -añadió-, el señor Bernal fue además el máximo responsable de la eliminación de los planes de empleo y del plan de barrios».

El portavoz municipal señaló asimismo que los socialistas no pueden dar lecciones de gestión, tras más de dos años de abandono de los servicios públicos y de inejecución de los presupuestos, y mucho menos de transparencia, tras ser condenados más de 30 veces por los tribunales por vulnerar los derechos fundamentales de la oposición al restringir su acceso a la información municipal. «Las sentencias judiciales constatan que el gobierno del PSOE ha sido el más oscuro en la historia de la democracia en Marbella, pero es que recientemente acabamos de conocer que además engañaron a los vecinos y a los visitantes de la ciudad, así como a los empresarios turísticos, ocultando la retirada a principios de agosto de 2017, de dos banderas azules», recordó el concejal. Para el edil del PP es especialmente grave que mientras los touroperadores, los hoteles y los agentes del sector vendían la existencia de seis banderas azules en el litoral marbellí, la entidad responsable de la concesión de estos distintivos hubiera retirado dos y el PSOE no lo hiciera público.