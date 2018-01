El PSOE pide explicaciones por la no inclusión de Marbella del programa de Escuelas Taller de la Junta Reprochan al gobierno que se haya perdido una subvención de 234.000 euros. El PP responde que eran plazas vinculadas a residencias públicas, de las que carece la ciudad M. PÉREZ MARBELLA. Martes, 30 enero 2018, 00:05

La Junta de Andalucía ha excluido a Marbella de la convocatoria, a la que la ciudad había optado durante el gobierno tripartito, para los programas de Escuela Taller y Taller de Empleo. Ahora el grupo municipal socialista, como ya se hizo en el pleno del pasado viernes, pide explicaciones al actual Ejecutivo bipartito después de que no haya llegado a la ciudad una subvención de 233.951,590 euros que, según explica el concejal Manuel Morales en un comunicado, «se concedía a Marbella en la resolución provisional publicada el 8 de noviembre de 2017». «Únicamente quedaba la subsanación de errores, en caso de ser necesaria, y la aceptación de la subvención», indican.

Pendiente de respuesta

Desde el equipo de gobierno, el edil responsable de Empleo, Cristóbal Garre, asegura que esta subvención «responde a itinerarios formativos vinculados a residencias públicas y a empleados de este tipo de dependencias, algo de lo que carecemos en Marbella debido a que la Junta, gobernada por el PSOE, nunca ha invertido un euro para la construcción de las mismas». En este sentido, indica Garre, «el Gobierno andaluz no nos ha incluido, al igual que al 70% de la provincia, por no disponer de residencias públicas». El edil del PP asegura que en noviembre se recurrió a la Junta solicitando «que se pudieran llevar a cabo estos itinerarios formativos en residencias privadas y así mantener la ayuda», una petición, asegura, «aún no respondida».

Desde el grupo socialista se defiende que «una de las prioridades del equipo de gobierno de José Bernal era el empleo y por ello en abril de 2017, desde el OAL de Formación y Empleo de Ayuntamiento, se presentaron dos proyectos, a los que habrían accedido unos 60 desempleados que, tras la formación, tenían una alta tasa de inserción laboral como obliga la propia convocatoria»