El PSOE exige al Ayuntamiento que solicite al jeque la retirada del recurso Vista general del puerto de La Bajadilla. :: josele-lanza El equipo de gobierno reitera que la institución no ha tomado medida alguna contra la resolución judicial que aparta al catarí de La Bajadilla NIEVES CASTRO MARBELLA. Sábado, 6 enero 2018, 00:08

Los socialistas de Marbella presentarán una moción al pleno del Ayuntamiento de Marbella para solicitar que la institución, como parte de la UTE formada en su día con el jeque Al-Thani para la ampliación del puerto de La Bajadilla, pida que se retire el recurso presentado por el catarí contra la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que anulaba la adjudicación por parte de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA) para ampliar el recinto portuario. Ante esta demanda del PSOE el equipo de gobierno volvió a reiterar como ya hizo en la víspera que el Ejecutivo local desconocía la iniciativa liderada por Al-Thani.

El portavoz del grupo municipal socialista, José Bernal, hizo oídos sordos a la explicación ofrecida y contrastó en rueda de prensa la «actitud responsable» del Gobierno autonómico en relación a La Bajadilla, frente a la «profunda irresponsabilidad» de la alcaldesa Ángeles Muñoz. «Quiero destacar el comportamiento responsable de la Junta de Andalucía que, pese a tener la posibilidad de hacerlo, ha decidido no recurrir la sentencia del TSJA que anulaba la licitación de las obras de La Bajadilla», señaló Bernal. «Frente a este comportamiento -prosiguió- nos encontramos de nuevo la actitud irresponsable de Ángeles Muñoz, y del Ayuntamiento, que han planteado recurso junto al jeque Al-Thani como miembros de la UTE que formaron en su día».

Bernal subrayó que como consecuencia los plazos para acometer la obra se dilatarán, por lo que pidió a Muñoz que «se eche a un lado». Textualmente en referencia a la primera edil dijo: «si no quiere colaborar, que al menos nos deje trabajar a todos los que sí queremos ayudar a encontrar una salida». Bernal adelantó que en la moción que llevará su grupo al pleno, se solicitará también una condena contra la actitud del jeque hacia Marbella y no sólo que el equipo de gobierno solicite la retirada del recurso.

Las exigencias, a la Junta

El portavoz municipal, Félix Romero, reiteró que el que el Ayuntamiento de Marbella como tal no ha presentado ningún recurso contra la resolución dictada en septiembre por el alto tribunal andaluz, que anuló la mesa de contratación en la que se admitió como licitadora para la ampliación del puerto a la UTE formada por una sociedad del jeque y el Ayuntamiento, sino que ha sido el catarí quien ha presentado recurso contra esa decisión en nombre de la Unión Temporal de Empresas conformada en su día con la administración local. «Es la APPA quien adoptó esa decisión, es la APPA la que tendrá que recurrir o no y es la APPA quien tiene que desbloquear una situación que tiene su origen en el intento del Gobierno autonómico del PSOE de hacer caja, una vez más, en Marbella», afirmó el portavoz municipal. «Si la Junta de Andalucía hubiera invertido el dinero público, el dinero de todos los marbellíes, en acometer este proyecto en lugar de querer sacar rédito económico con la ampliación de La Bajadilla, nos habríamos ahorrado muchos problemas y los vecinos de Marbella y San Pedro no seguirían esperando que se ejecuten estas obras», señaló Romero, que estableció un paralelismo con lo ocurrido con la paralizada ampliación del Hospital Costa del Sol. «El PSOE, una vez más, no quiso invertir en nuestra ciudad y pretendió también que las obras las hicieran empresas privadas. El señor Bernal sabe todo esto, pero sigue intentando engañar a los vecinos en lugar de exigirle a su partido que apueste de una vez por Marbella e invierta en nuestro municipio sin querer hacer caja», zanjó el concejal.