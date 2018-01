El PSOE exige arreglos en la conexión de San Pedro con La Campana

La vía que une la rotonda de entrada a San Pedro con La Campana es, a juicio de los socialistas, una carretera insegura que merece arreglos urgentes por parte de la Tenencia de Alcaldía de San Pedro. Así lo denunció ayer el concejal portavoz del grupo municipal del PSOE, Manuel García, quien hizo alusión a los problemas de seguridad que entraña la vía para conductores y peatones, en especial para los menores del instituto situado en las inmediaciones.

El concejal del PSOE denunció que la referida carretera presenta graves deficiencias de iluminación, que los calmados de tráfico situados junto al IES Vega del Mar están completamente deformados y que el transporte escolar se ve obligado a «invadir parte del acerado» en sus maniobras por falta de espacio, lo que entraña un grave peligro para la integridad de los alumnos que se encuentran esperando al terminar la jornada escolar. Por todo ello, el portavoz socialista instó a la Tenencia de Alcaldía de San Pedro Alcántara a que tome las medidas necesarias para corregir esta situación al ser de su competencia.

Comunicación interna

El concejal desveló que siendo teniente de alcalde de Nueva Andalucía informó de «manera interna» a Rafael Piña sobre este asunto, pidiéndole que la Tenencia arreglara dicha vía, «petición -remarcó- a la que no hizo el mínimo caso». «Al ser una camino que utilizan muchos campaneros para ir a San Pedro o hacía la Nacional 340, le pido a Rafael Piña que cumpla sus obligaciones y que por sus negligencias, no abandone y desatienda los servicios mínimos de los campaneros, que parece no le importan a él ni al director del Distrito de Nueva Andalucía para reclamárselos», atajó el socialista.