PSOE denuncia que Manilva deja de pagar su cuota del Plan Qualifica El equipo de gobierno modifica el presupuesto y anula el abono de 10.500 euros anuales que debe aportar al Consorcio CH. MÁRQUEZ MANILVA. Miércoles, 6 septiembre 2017, 00:23

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Manilva, Diego José Jiménez, ha denunciado que el equipo de gobierno ha aprobado una modificación presupuestaria que deja sin crédito la partida destinada al abono de la cuota del Qualifica. Manilva, junto a otros 7 municipios de la Costa del Sol, forman parte del Consorcio Qualifica, junto al Gobierno central y la Junta de Andalucía, y su objetivo es mejorar la competitividad del destino turístico.

Jiménez recuerda que Manilva es integrante del Consorcio y por tanto está obligado a contribuir económicamente con su cuota de socio, lo que supone 10.500 euros anuales. Aunque ahora el equipo de gobierno ha anulado este pago.

La situación actual del Plan Qualifica es de incertidumbre ya que el Gobierno central dejó de aportar fondos argumentando que no podía transferir dinero a una comunidad autónoma que no cumpliera sus objetivos de déficit. Y los ayuntamientos se retrasaron en el pago de sus cuotas. Pese a todo desde el PSOE de Manilva no se entiende la decisión de no pagar las cuotas. « No sabemos si es por puro desconocimiento o por llevar a cabo una pésima gestión municipal que podría conllevar excluir al municipio de un grupo de trabajo que ha venido funcionando extraordinariamente bien en los últimos años» advierte el dirigente socialista.

Alegación

El PSOE ha presentado una alegación a la modificación presupuestaria llevada a cabo en sesión plenaria para cancelar la aprobación de la anulación del crédito. Añaden que, además del «perjuicio a los intereses municipales» la decisión no es aceptable desde el punto de vista técnico, «porque no se puede dejar sin crédito una obligación adquirida como socio», sentencian.

Diego José Jiménez señala que gracias a esta modalidad de trabajo, de la que participan distintas administraciones públicas, el municipio se ha podido beneficiar en los últimos años de la construcción del Centro de Interpretación de las Viñas, del párking de Pozo del Rey o del tramo del paseo marítimo comprendido entre El Castillo y el Puerto de la Duquesa.