El PSOE defiende que fueron supervisados por los servicios administrativos y jurídicos

El concejal del grupo municipal socialista Javier Porcuna ha respondido a las acusaciones del PP defendiendo que todos los contratos realizados en el Palacio de Congresos estaban «controlados y supervisados por los servicios administrativos, que son los mismos antes y ahora», además de supervisados por los servicios jurídicos del Ayuntamiento. «La profesionalidad de los trabajadores del Palacio de Congresos está fuera de toda duda», señala el socialista, quien ha exigido al portavoz municipal del PP que «no cuestione el buen trabajo que realizan».

Según Porcuna, «una vez más el PP necesita buscar titulares rimbombantes en los medios de comunicación ya que, tras un mes y medio, no tienen ningún tipo de gestión que explicar a la ciudadanía en un Ayuntamiento paralizado tras una moción de censura irresponsable». El concejal tiró de ironía a la hora de pedir al Ejecutivo local que «entre los planes de choque que reiteradamente anuncia el PP incluya otro contra las mentiras de Félix Romero, cuya credibilidad está cada día en niveles más bajos y devaluándose de forma rápida y muy preocupante para la salud democrática del municipio». Porcuna ha aconsejado a Romero y, en general, al PP, «que no hablen de contrataciones irregulares ya que, lo que no es ninguna mentira, es que el Juzgado de Instrucción número 3 está investigando las que ellos hicieron en sus mandatos anteriores y supusieron que muchos de sus cargos de alta dirección se hayan quedado a trabajar para siempre en el Ayuntamiento».