El PSOE considera que la moción de censura supone «una vuelta al pasado más oscuro» de Marbella Miguel Ángel Heredia. / SUR Heredia destaca que el alcalde, José Bernal, ha conseguido «abrir un nuevo tiempo» marcado por «la honradez y la creación de empleo» EP Málaga Martes, 15 agosto 2017, 12:07

El secretario general del PSOE de Málaga, Miguel Ángel Heredia, ha asegurado este martes que la moción de censura de Marbella registrada ayer por PP y Opción Sampedreña (OSP) para desbancar de la Alcaldía al socialista José Bernal "supone una vuelta al pasado más oscuro" del municipio.

"Con un alcalde socialista como José Bernal, Marbella ha conseguido abrir un nuevo tiempo marcado por la honradez en la gestión y la creación de empleo", ha destacado Heredia, afirmando que "con una candidata como Ángeles Muñoz con diferentes causas abiertas y la sombra de la duda planeando sobre su patrimonio y su anterior gestión municipal, la ciudad volverá a un tiempo que creíamos ya pasado".

De este modo, ha incidido en que los ciudadanos de Marbella y San Pedro Alcántara, núcleo poblacional del municipio marbellí, "no merecen la vuelta de una dirigente que ha obviado sus obligaciones con este municipio y se ha refugiado en los dos últimos años en los escaños del Senado en Madrid".

Para Heredia hay "dos cuestiones que aún no han sido suficientemente explicadas" en torno a esta moción de censura. Por un lado, PP y OSP "no han aclarado ni han hecho público lo que han firmado para echar a un alcalde que ha hecho una buena gestión". "Si hace diez días no había motivos para el cambio en la Alcaldía, ¿qué ha ocurrido en estos diez días para que se registre esta moción? ¿Qué intereses hay detrás de esta iniciativa?", se ha preguntado en un comunicado.

Por otro lado, ha señalado que "nadie ha aclarado aún el papel que ha jugado el vicesecretario nacional del PP para asuntos territoriales y expresidente del PP andaluz, Javier Arenas", en esta moción de censura. "El anuncio de moción de censura se ha producido con Arenas en Marbella. Parece que quien sigue moviendo los hilos del PP de Andalucía es Arenas y no Moreno Bonilla y, lo más grave, parece que quien vuelve a maniobrar en Marbella es Javier Arenas. Una nueva evidencia de que Marbella regresa al pasado", ha esgrimido.

Heredia ha defendido la gestión durante estos dos años de Bernal y su equipo de gobierno al frente del Ayuntamiento de Marbella. "Ha sido un gobierno que ha dado seguridad y ha sabido captar inversiones, ha volcado todos sus esfuerzos en la creación de empleo hasta el punto de convertir a Marbella en una de las grandes ciudades andaluzas donde más ha descendido el paro, ha conseguido sanear las arcas del ayuntamiento, liquidar la deuda financiera con entidades privadas y que el municipio se libere del plan de ajuste estatal", ha argumentado.

Asimismo, ha resaltado que el Gobierno dirigido por Bernal "ha sabido tejer alianzas" con el sector para impulsar el turismo, "nuestro principal motor económico", con el Foro de Innovación y Promoción Turística, en el que sector público y privado establecen las líneas estratégicas de promoción turística de la ciudad, y ha situado la atención a las personas que peor lo están pasando en el centro de sus políticas.

"Frente a las políticas antisociales e insolidarias del PP, el Gobierno municipal liderado por el alcalde socialista en Marbella ha impulsado medidas para luchar contra las consecuencias del paro, la pobreza y la desigualdad", ha dicho, apuntando que cuando Bernal llegó a la Alcaldía, una de las primeras medidas que adoptó fue renunciar a los seis escoltas que tenía la anterior alcaldesa y destinar los agentes a la lucha contra la violencia machista, "mostrando desde el primer momento su altura política y decencia".

Del mismo modo, Heredia ha criticado que el presidente de la Diputación de Málaga y del PP de Málaga, Elías Bendodo, "se dedique a desestabilizar" y "derribar gobiernos municipales" en la provincia en lugar de apoyarlos desde la Diputación.

"Bendodo ya tiene su premio tras dos años de acoso y derribo al Gobierno municipal de Marbella. Dos años generando falsas alarmas sobre la seguridad de nuestro destino turístico más importante, dos años de declaraciones desprestigiando la joya de la corona del turismo", ha criticado el secretario provincial del PSOE.

Por último, ha calificado como "una irresponsabilidad tremenda" que el presidente de la Diputación de Málaga "tenga toda su atención en derribar a los alcaldes de esta provincia, incluido a uno de su propio partido, Francisco De la Torre, en vez de en prestar asistencia a los municipios desde la institución", ha concluido.