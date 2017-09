El PSOE advierte de que con el actual ritmo de inversión «el tren tardará 3.000 años en llegar» Pepe Bernal junto a la diputada Begoña Tundidor. :: josele-lanza Los socialistas presentarán una batería de propuestas para exigir a Mariano Rajoy que el cercanías llegue a la ciudad sin retrasos CHARO MÁRQUEZ MARBELLA. Sábado, 23 septiembre 2017, 00:15

El PSOE ha echado cuentas con el tren. Euros previstos de inversión al año, entre los 1.000 millones de presupuesto que tiene el proyecto, dan un total cercano a los 3.000 años. Es el tiempo que los socialistas han calculado que tardará en llegar el tren de cercanías a Marbella teniendo en cuenta el ritmo de inversión actual. El portavoz del Grupo Municipal Socialista, José Bernal, y la diputada nacional Begoña Tundidor, explicaron ayer que el Gobierno tiene previsto invertir 750.000 euros entre este año y el próximo para desarrollar esta infraestructura, según la respuesta que Ejecutivo dio a una pregunta formulada por los socialistas en el Congreso de los Diputados. Según aclaró Bernal, esto equivale a una inversión media de 375.000 euros «con lo que a este ritmo, el tren tardará 2.663 años en llegar a Marbella», concretó.

Los socialistas consideran que estas cantidades son «irrisorias» y criticaron que el PP «lleve cinco años anunciándolo a bombo y platillo», desde que era ministra Ana Pastor. Ante esta situación el PSOE anunció ayer la puesta en marcha de una batería de medidas parlamentarias para exigir al Gobierno de Rajoy las partidas presupuestarias necesarias para que el tren de Cercanías llegue hasta Marbella.

La diputada nacional Begoña Tundidor recordó que «llevamos un lustro de promesas incumplidas, el PP se olvida de Andalucía, de Málaga y de Marbella»; y criticó que «mientras no hay dinero para el tren litoral, sí lo hay para otras infraestructuras» como 2.000 millones para el corredor ferroviario de la Comunidad Valenciana, más de 1.000 millones para el AVE entre Alicante y Barcelona y otros 2.000 para un túnel en Cataluña.

«La Costa del Sol no es una prioridad, ni Marbella tampoco, mientas su alcaldesa, Ángeles Muñoz, calla y no alza la voz» se quejó. Por ello, anunció la presentación en el Congreso de las enmiendas «que sean necesarias para que los próximos presupuestos recojan cantidades importantes y no la tomadura de pelo que ha habido hasta ahora».

Por su parte, el Grupo Municipal Socialista llevará al próximo Pleno una moción para que el Ayuntamiento de Marbella inste al Gobierno a acometer las obras y destine las partidas presupuestarias que sean necesarias para ello.

Bernal lamentó que en el periodo entre 2013 y 2018 solo se invertirán 1,2 millones en el cercanías y que el proyecto inicial del PSOE fuera «paralizado de forma abrupta para comenzar uno nuevo en el que el PP decía que iba a poner toda la carne en el asador y no ha puesto ni voluntad ni dinero».

«Nos gustaría que hasta Marbella llegase el AVE, el Cercanías no es la fórmula que queremos, pero las partidas son más asumibles, aunque tampoco llegan», comentó. Bernal recordó que «venía la plana mayor del PP a decirnos que estaba a punto de llegar el tren y, mientras, año tras año, iban planteando estudios, informes y nunca había partidas importantes». El PSOE espera contar con el apoyo del resto de fuerzas políticas al presentar su moción.