El PSOE aclara que el PP ha autorizado la barrera de Laguna Village Barrera de entrada. :: ch. márquez Los socialistas aseguran que el equipo de gobierno popular ha hecho de las privatizaciones «su razón de ser» CHARO MÁRQUEZ ESTEPONA. Martes, 22 agosto 2017, 00:54

Una barrera separa a PSOE y PP en Estepona y no es política, sino física: la de una aparcamiento. En concreto, la que la pasada semana puso en funcionamiento la empresa Playa Padrón Estepona SL en el parking del centro comercial Laguna Village. El equipo de gobierno explicó entonces que dicho control se había producido por una concesión administrativa que hizo la corporación socialista que, además le reconoció el derecho a la privacidad de parte de los aparcamientos.

El PSOE aseguró ayer que «ha sido bajo gobierno del PP cuando Laguna Village ha pasado a contar con vallas que limitan el estacionamiento y, además, con unas restricciones que no aparecen reflejadas en ningún documento oficial». Los socialistas se quejan de que no se ha respetado la señalización clara de las plazas gratuitas, y que «de esta manera se confunde a los ciudadanos y la empresa saca provecho con el beneplácito del equipo de gobierno del PP al no exigir este cumplimiento».

El aparcamiento dispone de 170 plazas de las cuales 51 son gratuitas para las primeras personas que las ocupen. El resto tiene que pagar. Pese a todo, las dos primeras horas son gratuitas para todo aquel que aparque, independientemente de si va al centro comercial o a la playa. A partir de la segunda hora, la tarifa es de 1,80 euros la hora.

El PSOE añade que fue el pasado mes de junio cuando el Ayuntamiento concedió la autorización para la colocación de la barrera automática, cuya instalación ha tenido un coste de 43.000 euros. Lamenta que «cuando hay una crítica vecinal en cualquier asunto el PP siempre utiliza la táctica del avestruz, esconder la cabeza y dar la callada por respuesta o, mucho más habitual, culpar al PSOE”. Por otra parte acusan al PP de haber hecho de las privatizaciones y de las concesiones «su razón de ser».

El equipo de gobierno ha vuelto a insistir en que la barrera del aparcamiento de Laguna Village se ha instalado porque el PSOE lo contempló en la concesión administrativa que otorgó a la empresa sobre este recinto en 2003 y que le reconoció el derecho a la privacidad de parte de los aparcamientos. «El actual equipo de gobierno no puede negar ese derecho y por tanto, ha otorgado los permisos conforme al derecho de concesión que el PSOE le otorgó», han puntualizado. Desde el Ayuntamiento recuerdan que hay otra parcela cercana donde el aparcamiento es gratuito.