Protestas por una vía de salida en Marbella Vecinos concentrados, ayer, junto al abogado Dumet Grayeb. / Josele-Lanza - Vecinos de Las Chapas se concentran para impedir el cierre de un carril de acceso a su urbanización MÓNICA PÉREZ Marbella Jueves, 7 septiembre 2017, 00:20

Un vallado con un cartel que, bajo el membrete del Ayuntamiento de Marbella, recogía: «Atención. Obras eliminación calle por orden judicial». Es lo que se encontraron en la mañana de ayer los vecinos de la urbanización Ricmar que llevan más de 40 años utilizando el camino del Albaricoque –un carril de 20 metros que conecta una vía de servicio de la autovía A-7 con el conjunto residencial– para acceder a sus casas. Dentro del terreno vallado, una máquina procedía a la retirada del asfalto y de tuberías de saneamiento. De inmediato daban aviso a la Policía Local. «Es un carril con servidumbre de paso y contamos con sentencia judicial que nos da la razón por cuanto no es la primera vez que reclamamos que no se cierre esta vía de acceso a la urbanización», explica Mari Carmen Sánchez Miguel, portavoz del grupo de más de un centenar de vecinos de la zona que llevan años peleando para mantener este acceso directo a sus viviendas y a los dos colegios que existen en la zona. El Ayuntamiento de Marbella reconoce que los trabajos se ejecutan acatando una orden judicial que da la razón a un particular, que lleva tiempo reclamando la titularidad de este tramo de parcela.

Los vecinos llevan utilizando este acceso al menos desde el año 1983. En los últimos años han estado pleiteando para que el camino se mantenga abierto y precisamente en una sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga dictada en enero de 1991 se apoyan para reclamar que debe seguir abierto. «Nosotros no reclamamos la titularidad del carril, lo que reclamamos es la servidumbre de paso», indica Domingo González, otro de los afectados.

Maquinaria trabajando en la zona. / Sur

El caso es que el propietario de las parcelas anexas, que viene defendiendo que tiene la titularidad también de los metros de carril, ha conseguido que el TSJA le dé la razón frente al Ayuntamiento en su reclamación para que el suelo en cuestión vuelva a su estado original, es decir, que se retire el asfaltado y las tuberías que en su día realizó el Ayuntamiento precisamente a petición de más de un centenar de vecinos. Fuentes del Consistorio aclaraban en declaraciones a este periódico que con los trabajos que se iniciaron ayer en la zona se está dando cumplimiento a la sentencia dictada a favor del particular, que obligaba a restituir la situación anterior al asfaltado. Eso sí, subrayan que ello no lleva implícito que el carril se pueda cerrar al paso, algo para lo que el particular tendría que solicitar la preceptiva licencia. En cualquier caso, quien quiera seguir accediendo a la urbanización por este punto tendrá que tener en cuenta que el camino ya no estará asfaltado.

Aviso colocado en el vallado. / Sur

Los vecinos, apoyados ayer por el abogado Dumet Grayeb, mostraban un informe municipal fechado en enero de 2009 en el que se concluye que «es un vial público, que está clasificado como tal y que seguirá siéndolo, ya que en realidad constituye el vial de acceso a la urbanización». Igualmente recoge que «el otro posible acceso a la calle del Albaricoque es a través de calles internas de la urbanización hasta el acceso existente en la entrada del Colegio Inglés». «Estos vecinos tienen sus derechos y deben ser respetados», insistía el abogado a pie de carril.

Los vecinos que reclaman que se mantenga este tramo de la calle Albaricoque en las misma situación que en las últimas décadas están dispuestos a seguir peleando en los juzgados y ya anuncian que llegarán a «donde haga falta». «No es lógico que no se nos haya citado ni comunicado la existencia de este procedimiento entre el particular y el Ayuntamiento, y eso es precisamente lo que vamos a reclamar, que se nos escuche», apunta María del Carmen Sánchez.