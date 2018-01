El POT no prevé la llegada del AVE a Marbella El autor considera que el territorio no soporta nuevas infraestructuras HÉCTOR BARBOTTA Marbella Miércoles, 24 enero 2018, 13:53

El borrador del Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Occidental (POTCSO) no prevé la llegada a Marbella de un tren de altas prestaciones. Según el redactor, Manuel González Fustegueras, el territorio afectado por este documento es sensible y no soporta una infraestructura de esas características.

En cambio, sí propone la creación de un metro ligero que discurriría por la actual autovía A7 (la antigua Nacional 340), "aunque el modo de transporte a desarrollar en la misma estará condicionado a las previsiones de demanda del viaje que se estimen por el organismo competente en materia de transportes", señala el borrador del documento. La conversión de la A-7 debería tener, según el borrador, configuración y diseño urbano y contemplar la introducción de una plataforma reservada con capacidad para modo ferroviario.

La alternativa propuesta por el Plan ante la falta de espacio para nuevas infraestructuras pasa esencialmente por la eliminación del peaje en la AP7 y la construcción de nuevos puntos de salida, competencia de la Administración central del Estado, la transformación en vías de alta capacidad de la A-397 (San Pedro-Ronda) y la A-355 (Marbella-Cártama), la creación de intercambiadores y nodos de transporte y la creación de bicicarriles de interés territorial.