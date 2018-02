El presidente del Marbella sale de la cárcel tras abonar una fianza de 750.000 euros Alexander Grinberg, a su salida de prisión, con su esposa Yulia Buzaeva Grinberg. / Julio Rodríguez También han abandonado la prisión tras pagar la misma suma el principal accionista de Aguas Sierra de Mijas y el supuesto cabecilla de la trama ALVARO FRÍAS y JUAN CANO Málaga Jueves, 8 febrero 2018, 22:47

La Audiencia Provincial de Málaga ha fijado en 750.000 euros las fianzas para salir de la cárcel a tres de los cuatro apresados en la operación de la Guardia Civil desarrollada en septiembre contra una organización supuestamente vinculada a mafias rusas que operaba en la Costa del Sol. Se trata del presidente del Marbella, Alexander Grinberg, el principal accionista de la empresa Aguas Sierra de Mijas, Oleg Kuznetsov, y el supuesto capo Arnold Tamm.

Según ha podido saber SUR, los tres han pagado sus fianzas. Primero lo hicieron Tamm y Kuznetsov (sus autos son anteriores) y ya han salido de la cárcel. Y el miércoles la abonó uno de los abogados del presidente del Marbella, que realizó el ingreso de los 750.000 euros en la cuenta judicial. Ayer, la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella dictó un resolución por la cual se declara bastante la fianza. Grinberg salió anoche de la prisión de Alhaurín de la Torre.

Los dos primeros en llamar a la puerta de la Audiencia fueron Tamm y Kuznetsov, que solicitaron su puesta en libertad por medio de sus abogados. La defensa de Kuznetsov, que ejerce el especialista en delitos económicos Francisco Carvajal, argumentó que no hay pruebas de cargo contra el principal accionista de Aguas Sierra de Mijas y aludió a «errores» en la investigación «hecha desde el ordenador y sin conocimientos en materia de derecho mercantil».

Kuznetsov se presentó como un empresario que se dedica «a los negocios, y no a blanquear dinero» y se desligó de cualquier organización criminal, incidiendo en que no tiene antecedentes penales ni en Rusia ni en España. «Hay que respetar su presunción de inocencia y no sospechar de él solo por ser de nacionalidad rusa», afirmó Caravajal, que consideró «excesiva, desde el punto de vista de la defensa», la fianza de 750.000 euros.

Un argumento similar esgrimió la defensa de Arnold Tamm, considerado por la Guardia Civil uno de los supuestos integrantes de la cúpula directiva de la mafia rusa Solntsevkaya, y que estaría «estrechamente relacionado» con Semion Mogilevich, líder de dicha organización y uno de los criminales más importantes del mundo, en la lista de los más buscados por el FBI desde 2009 por un fraude de 150 millones de dó lares.

La defensa de Tamm, cuyo verdadero apellido es Spivalovski, sostiene que «ni existe organización ni él es jefe» de la misma. «Ser nacional de una república exsoviética no puede ser indicio de que haya cometido delito alguno», expuso en su apelación a la Audiencia. Alegó que estaba en Marbella de vacaciones y que de las intervenciones telefónicas no puede inferirse su participación en los hechos investigados.

Alexander Grinberg aludió también a que su nacionalidad no puede ser considerada un indicio. Según su defensa, «es un ciudadano que ha trasladado su patrimonio desde Rusia a España, que paga sus impuestos, que tiene a sus hijos escolarizados en este país y que, por tanto, no hay riesgo de fuga». En el caso de Grinberg, la defensa critica también que la información de la que parte la causa ha sido obtenida de fotogafías y resúmenes sacados de Internet, sin practicar comisión rogatoria alguna.

La Fiscalía se opuso a la libertad bajo fianza y, respecto al presidente del Marbella se apoyó en unas fotografías recogidas en el primer informe del caso que son de «especial interés», ya que evidencian que los investigados tienen «relación entre sí». Considera que sí hay riesgo de fuga y achaca no haber realizado una comisión rogatoria a la posible implicación de un hijo de un alto funcionario que puede estar relacionado con Aguas de Mijas. Sin embargo, los magistrados matizan en su resolución que el presidente del Marbella ni siquiera aparece en las imágenes del informe presentado por la Fiscalía.

Aunque se han dictado con un par de semanas de diferencia, el contenido de los tres autos es muy similar. Los magistrados de la Sección Primera explican que la prisión provisional pierde su proporcionalidad con el paso del tiempo y recuerdan que los procesados se encuentran en la cárcel desde el pasado 28 de septiembre, cuando el juez de guardia decretó su ingreso.

Los jueces consideran que no existen elementos o indicios que permitan sospechar que se van a sustraer a la acción de la justicia y, por ello, les imponen la medida de prisión provisional eludible mediante una fianza de 750.000 euros para que tenga un «claro efecto disuasorio de la sustracción a la acción de la justicia».

Una vez abonadas las fianzas, los jueces establecen una serie de medidas cautelares que son idénticas para los tres. Tendrán que presentarse los días 1 y 15 de cada mes ante el juzgado más cercano a su domicilio. Además, se les retiraría el pasaporte y se le prohíbe salir del territorio nacional sin autorización expresa del juez.

La operación, que fue bautizada como ‘Oligarkh’, se inició hace unos cuatro años y culminó en el pasado mes de septiembre con la desarticulación de las estructuras asentadas en España de las organizaciones criminales rusas Solntsevskaya e Izmailovskaya, según la Guardia Civil. Al parecer, estas bandas, rivales en Rusia pero asociadas en España, habían desarrollado un complejo entramado empresarial en nuestro país para el blanqueo de los capitales obtenidos ilícitamente fuera de nuestras fronteras, principalmente mediante tres grandes inversiones, como el club de fútbol marbellí, la embotelladora Aguas Sierra de Mijas y el club de golf Dama de Noche. Se estima que el montante total de capitales blanqueados en España durante estos años es superior a los 30 millones de euros, siempre según la investigación de la Benemérita.

La llegada al club

En el año 2013, Grinberg se convirtió en el principal accionista y presidente del club de fútbol. El equipo atravesaba momentos complicados tanto en el aspecto económico como en el deportivo, consiguiendo en estos años sanear sus cuentas y ascenderlo de categoría gracias a la supuesta inyección de flujos de capital ilícito.

Para la Guardia Civil esa no fue la única inversión acometida por la supuesta estructura criminal que lideraría Grinberg, dado que también habían adquirido el citado club de golf. Al parecer, el presidente del Marbella FC «no solo utilizaba estos y otros negocios de hostelería como medio de blanqueo, sino que hacía uso de ellos como tarjeta de presentación para acceder a cargos políticos y empresarios de la zona que le facilitaran sus actividades».

Por otro lado, la embotelladora era una empresa que también se encontraba en serios apuros económicos. Desde la Benemérita aseguraron que era una inversión apetecible para los criminales rusos, «ávidos de encontrar lugares donde invertir y blanquear los capitales obtenidos ilícitamente, oportunidad que aprovechó Oleg Kuztnesov, máximo accionista de la empresa, tras la correspondiente inyección económica con capital ilícito».

Según la Benemérita, por debajo del entramado delictivo presuntamente dirigido en España por Kuztnesov y Grinberg, se encontraba un segundo escalón compuesto por un grupo de personas con cometidos que abarcaban desde la gestión financiera, logística o administrativa, hasta su instrumentalización como testaferros de la organización criminal.

Los investigadores afirman que por encima de ellos, situado en la cúspide de la estructura, se encontraba Tamm. Desde la Guardia Civil expusieron que está considerado como uno de los integrantes de la cúpula directiva de Solntsevkaya y que está «estrechamente relacionado» con Semion Mogilevich, líder de dicha organización y uno de los criminales más importantes del mundo, en la lista de los más buscados por el FBI desde 2009 por un fraude de 150 millones de dólares.