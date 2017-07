Pregón musical para Estepona Felipe Campuzano durante un momento del pregón. / Charo Márquez El pianista Felipe Campuzano inauguró la feria con un pregón impregnado de piezas musicales y elogios a la ciudad CHARO MÁRQUEZ Miércoles, 5 julio 2017, 00:35

Noche frente al mar, la brisa marina refresca el rostro y suena un piano. No es una escena romántica, sino el escenario del pregón de la Feria de Estepona. El pregonero, el pianista y compositor Felipe Campuzano, ofreció, como no podía ser de otro modo, un pregón musical; a trozos literario, buena parte compuesto por piezas de piano. Él mismo se definió como un «pregonero de notas musicales» con ventaja sobre los pregoneros tradicionales porque «las palabras se las lleva el viento o se quedan en el olvido, pero la música siempre está omnipresente».

El pianista anunció sus piezas musicales, ‘Melancolía’ ‘Embrujo’ y ‘Las Salinas’ (ésta última dedicada a la reina y las damas de la feria) como regalos para la ciudad.

Campuzano hizo referencia a las dos Esteponas: la campera y labradora, que tiene a San Isidro como patrón;y la marinera, alegre y soñadora que disfrutan sus residentes y visitantes. Agradeció a la ciudad que se le hubiese homenajeado con un pasaje a su nombre y anunció que seguirá componiendo para ella mientras sus diez dedos se lo permitan.

Los concejales del PSOE cumplieron su palabra y no asistieron al pregón al considerar que Campuzano había insultado a los trabajadores del ERE con manifestaciones ofensivas en sus redes sociales. El pianista no quiso entrar en la polémica y manifestó a este periódico que él no se «mete» en política ni tiene ideal político. E ironizó diciendo que «los pianistas somos los políticos perfectos:tocamos con la izquierda, con el centro y con la derecha. Mi política son mi música y mis manos».

Pero a lo largo de su intervención Campuzano sí que ensalzó la labor del actual equipo de gobierno. Así comentó que Estepona «florece al compás de un trabajo constante capitaneado por un alcalde rodeado por un fabuloso equipo de gobierno, haciéndola cada día más grande y más internacional». Resaltó logros como el Auditorio Felipe VI, la remodelación de casi 100 calles o el futuro hospital. Destacó el «cuidado y mimo» de la cultura en Estepona que la sitúan por delante de otras ciudades y capitales «que no vienen al caso nombrarlas; ¿para qué?, allá con sus gobernantes», apostilló.

El pregonero terminó su intervención con el pasodoble que compuso para la ciudad, ‘Viva Estepona’, que arrancó la ovación del público.

Tras el recital musico-literario, los esteponeros disfrutaron del espectáculo sonoro y luminoso de los fuegos artificiales para posteriormente subir al recinto ferial. Los protagonistas de la feria de hoy son los niños. Las atracciones tendrán un descuento de un 50 por ciento y además desde las 18.30 horas se celebrará la fiesta infantil en la Caseta Municipal, con un grupo de animación, merienda y fuente de chocolate. El cantaor de Utrera Manuel de Angustias actuará en la caseta municipal a partir de las 00.30 horas.