El portavoz del PP en Marbella aludió a una sentencia inexistente

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Marbella, Félix Romero, aludió el pasado lunes al valorar la sentencia de la Sala de lo Contencioso del TSJA que anuló los estatutos de la Mancomunidad a una supuesta sentencia dictada en primera instancia sobre el mismo asunto que avalaba el cambio. Romero aseguró a preguntas de los periodistas: «Hubo una sentencia en primera instancia que dijo que los estatutos estaban adaptados, que el procedimiento era correcto y que los estatutos eran conforme a ley; esta segunda sentencia no dice nada de los estatutos en sí pero que la aprobación debería haber sido en cada uno de los plenos de los ayuntamientos implicados».

En realidad la sentencia dictada el pasado 17 de julio por el TSJA es la primer resolución judicial sobre este asunto, por lo que aquella a la que aludió Romero nunca existió. El proceso, tras la aprobación en septiembre de 2014 del cambio de estatutos por la comisión gestora de la Mancomunidad, se inició con un recurso de los cuatro municipios que se consideraban perjudicados -Ojén, Istán, Manilva y Casares- ante el propio organismo mancomunado, que lo rechazó.

Posteriormente, los citados ayuntamientos recurrieron a la vía judicial por la vía contencioso-administrativa que se ha resuelto ahora con la sentencia dictada el pasado 17 de julio y ante la que solamente cabe recurso de casación ante del Tribunal Supremo.

Procedimiento

La sentencia no entra a valorar el fondo del asunto, la naturaleza de los estatutos aprobados, porque considera que el procedimiento seguido no fue el adecuado. Según la Sala, la gestora de la Mancomunidad no era la instancia adecuada para aprobar el cambio, que debería haber contado con el aval de todos y cada uno de los plenos de los 11 ayuntamientos que integran el organismo.

La modificación fue aprobada sólo con los votos de los representantes del PP en el organismo, que en aquel momento contaba con mayoría absoluta en la gestora.