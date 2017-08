La Policía Local estrena una red de comunicaciones que acabará con los fallos de cobertura Los ediles Javier Porcuna y Manuel Morales, con responsables de la Policía Local y Protección Civil. :: j-l. El Cuerpo venía trabajando con un sistema de tecnología analógica fácilmente vulnerable por ataques externos MÓNICA PÉREZ MARBELLA. Viernes, 25 agosto 2017, 00:05

Sí, en una ciudad como Marbella es posible que se den situaciones como que un bombero en un sótano no pueda comunicarse con sus compañeros del exterior o que un policía local no pueda contactar si está situado en un punto negro porque sus equipos de telecomunicación no tienen cobertura. Son los ejemplos que el propio concejal de Seguridad, Javier Porcuna, narraba ayer durante la presentación del nuevo sistema de telecomunicaciones que estrenarán policías locales, bomberos y miembros de Protección Civil. Una red digital DMR que garantiza una cobertura en el 99% del término municipal. «Damos un salto muy importante ya que cada agente tendrá una radio y no será necesario compartirla como venía ocurriendo hasta ahora», subrayaba el concejal, que compareció acompañado del concejal de Innovación, Manuel Morales, (su departamento ha colaborado en la iniciativa) y el Jefe de la Policía Local , Javier Martín, además del responsable de Protección Civil, Medardo Tudela.

Cada aparato no solo mejora la comunicación, sino que también incorpora un dispositivo GPS que permite saber en tiempo real en qué lugar se encuentran los efectivos. Hasta ahora, el Cuerpo venía utilizando una red de telecomunicaciones analógica. «Era fácilmente vulnerable por ataques externos, de bandas organizadas o terrorismo, algo que ahora ya no ocurrirá», incidió el concejal de Seguridad, quien destacó que este nuevo sistema «fue desde el principio una prioridad de este equipo de gobierno y ha salido adelante contando con los jefes de los distintos cuerpos y con técnicos y expertos. Estaba en juego la seguridad de los ciudadanos y también la de los propios agentes y lo tuvimos muy claro».

Pruebas

La nueva red digital de telecomunicaciones se ha utilizado en varias pruebas piloto que ha superado con éxito, una de ellas tuvo lugar durante la Feria de Marbella del año pasado. El concejal de Innovación, Manuel Morales, ha explicado que en estos momentos se está produciendo el despliegue de este sistema, mientras que la recepción de equipos «está prevista para los próximos días». La puesta en funcionamiento definitiva, según el calendario que se maneja, tendrá lugar en el mes de octubre.

La iniciativa persigue incrementar no solo la seguridad a los ciudadanos sino también a los miembros de estos cuerpos de seguridad.

En el debate político sobre la propuesta, el concejal de Seguridad arremetió contra el anterior gobierno del PP. «Se trata de una iniciativa que puso en marcha este equipo de gobierno nada más llegar y que, después de todos los trámites, ya es una realidad para responder a una necesidad histórica que el PP nunca atendió».

En la puesta en marcha del sistema se han invertido 850.000 euros del presupuesto municipal.

La intención del Ejecutivo local es mantener para ser reutilizada por otros servicios municipales la infraestructura analógica actual.