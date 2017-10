Podemos reclama la corrección de las lindes con Benahavís en el PGOU del 86

Podemos reclamará en pleno, vía moción, que se inicien de inmediato los trámites para que el PGOU en vigor, el de 1986, ordene el territorio del municipio de Marbella en su integridad. La formación morada recuerda que en la sesión plenaria de septiembre se aprobó el Texto Refundido del PGOU incluyendo una alegación, la 310, que introduce una tercera linde entre Marbella y Benahavís. Podemos sostiene que dicha alegación no siguió el procedimiento legal, no era un documento idóneo y el Ayuntamiento no era la administración competente para aplicar un cambio de linde.

La concejala de Costa del Sol Sí Puede Victoria Mendiola afirma que «la propaganda del PP machaca con volver a la normalidad y seguridad urbanística pero no toma decisiones. ¿Qué mejor normalidad y seguridad que tener un PGOU sin errores?», se pregunta. Por último destaca que se trata de corregir un error que el TSJA reconoció en una sentencia al dejar sin ordenar territorios que pertenecen al municipio.