OSP y Podemos escenifican su desencuentro en Marbella con duras críticas y mantienen viva la moción de censura Manuel Osorio y Rafael Piña, ayer, en su sede. / JORGE REY Los sampedreños acusan a CSSP de ser un «lastre» para la gestión municipal y la formación morada les responde que se han «vendido al mejor postor» MÓNICA PÉREZ Marbella Sábado, 19 agosto 2017, 01:54

Posturas irreconciliables. OSP y Podemos escenificaban ayer, tras la reunión mantenida en la tarde noche del jueves a petición de la formación morada, un desencuentro que sigue dando vía libre a la moción de censura firmada ya por los sampedreños con el PP y que se votará en pleno el martes 29 de agosto. Ni unos ni otros escatimaron en críticas en sus respectivas comparecencias. Para OSP, la marca local de Podemos en el Ayuntamiento de Marbella, CSSP, «es un lastre para la gestión del actual tripartito». Desde la formación morada responden que OSPse ha «vendido al mejor postor en una subasta».

«Lo decimos tan alto y tan claro que no nos entienden». Los concejales de OSP, Rafael Piña yManuel Osorio, lamentan que el último golpe de timón acordado por su Consejo Consultivo para apoyar una moción de censura junto al PP siga sin entenderse en la calle. Si algo ha reprochado el alcalde socialista José Bernal a sus todavía socios de gobierno es que la moción de censura no haya sido «suficientemente explicada». Piña y Osorio insistían ayer, en una tempranera comparecencia pública y tras el encuentro mantenido en la noche anterior con el secretario general de Podemos Marbella, Manuel González ‘Lolo’, y la edil Victoria Mendiola, en responsabilizar a los concejales de CSSP de la no renovación del pacto de gobierno. Para los sampedreños, la formación morada ha «lastrado» la gestión del tripartito en materias tan importantes como el urbanismo o el presupuesto. «Podemos ha apoyado a Pepe Bernal como un mal menor frente al PP, pero lastrando la gestión del tripartito», reiteró el teniente de alcalde sampedreño.

Las propuestas colocadas sobre la mesa por el secretario general de Podemos Marbella –entre ellas el apoyo al presupuesto de los dos próximos años– no convencen a los líderes de OSP tras un encuentro que, según indicó Rafael Piña, llega tarde. A día de hoy las diferencias siguen siendo irreconciliables, como apuntó Manuel Osorio. «Incluso a día de hoy las incertidumbres siguen», espetó, en referencia a las declaraciones ofrecidas por Manuel González ‘Lolo’ en una entrevista en SURen las que mostraba su disposición a plantear ante los suyos la posibilidad de integrarse en el gobierno tripartito. «Unas declaraciones que su concejal ‘Kata’ Núñez le corrigió en Twitter diciendo que no. A eso es a lo que nos han tenido acostumbrados estos dos años, a la incertidumbre y a tirar por tierra el trabajo».

«Marbella necesita estabilidad y no aguantar a señores que lastran una y otra vez la gestión» rafael piña (OSP)

«¿Por qué han actuado con tanta oscuridad en un asunto tan importante para Marbella?» Manuel González (CSSP-PODEMOS)

Los sampedreños culpan a los integrantes de Podemos de provocar durante dos años «un retraso en la aprobación del presupuesto municipal», pero además, de «lastrar la gestión en urbanismo», «con su oposición la modificación de las normas urbanísticas y poniendo problemas a la adaptación a la LOUA por el tema de las lindes, que ya estaba más que cerrado, porque así se aprobó en pleno en 2015 con la petición a la Junta del cierre del expediente de deslinde», relató Piña.

Frente a esta situación, según defienden los ediles de OSP, el acuerdo con el PP otorga «una mayor estabilidad y seguridad tanto para sacar adelante el presupuesto como para avanzar en materia urbanística». Ello, junto a la posibilidad que tendrán ahora para gestionar un 30%del presupuesto total de las competencias delegadas al núcleo poblacional (estimado en unos 18 millones de euros), han sido los motivos que, –insisten– han hecho inclinar la balanza finalmente hacia el PP. «No hay ningún otro motivo. El resto son especulaciones», subrayó Rafael Piña, dispuesto, dijo, a «aguantar el chaparrón». «Entendemos que una posición de este tipo pueda llevar a la crispación, pero lo que necesita Marbella es estabilidad y no aguantar a unos señores que lastran una y otra vez», sentenció.

Bien distinta es la posición defendida en el seno de CSSP-Podemos, desde donde ayer se acusaba a los ediles de OSP de haberse vendido al mejor postor», como espetó el secretario general de Podemos Marbella-San Pedro, ‘Lolo’ González. La formación sostiene que si han «tensado la cuerda», como les ha reprochado el partido sampedreño, «ha sido para que se cumplan los acuerdos pactados en su día para que José Bernal fuera alcalde y Rafael Piña, teniente de alcalde de San Pedro», expuso la edil Victoria Mendiola.

Manuel González y Victoria Mendiola. / Josele-Lanza -

Entienden desde Podemos que «toda la inestabilidad de estos dos años es en realidad responsabilidad de OSP, negándose a sentarse a negociar con Podemos los presupuestos pese a que necesitaban sus votos o imponiendo aspectos irrenunciables bajo la amenaza de irse con el PP». En este punto, la edil Victoria Mendiola concretó que fue el concejal Manuel Osorio quien durante las negociaciones sobre el presupuesto de este año «amenazó con irse con el PP, que le ofrecía el presupuesto que querían».

Podemos critica la «deslealtad» de OSP, pero además le reprocha que haya desarrollado los últimos acontecimientos sin transparencia. «¿Por qué han actuado con tanta oscuridad con un asunto tan importante para Marbella?», indicaba Manuel González, quien insta a OSP a que informe a la ciudadanía no sólo sobre el contenido el pacto que han firmado con el PP, sino que además dé a conocer la identidad de los 31 miembros del Consejo Consultivo.

Los argumentos con los que OSP viene defendiendo la moción de censura no convence a la formación morada, que lanza algunas cuestiones a los sampedreños: «¿quiénes forman el Consejo Consultivo?, ¿cómo sabe la ciudadanía que estas personas no van a mejorar ahora su calidad de vida?, ¿ha habido presiones del PP a estas personas?, ¿cuál es el acuerdo real para que hayan dado este giro?».

Manuel González anunciaba ayer que su partido está estudiando si OSP está «incurriendo en algún tipo de ilegalidad» al no dar a conocer a los miembros del Consejo Consultivo.