Podemos dice que OSP abandera un política inútil para la ciudadanía

Podemos hizo ayer balance de la gestión desarrollada por OSP al frente de la Tenencia de Alcaldía de San Pedro y calificó de «inútiles» las políticas desarrolladas por estar concebidas sólo para «mantener el sillón y favorecer a terceros». La formación morada argumenta que desde la moción de censura que desbancó al tripartito del Gobierno, no se ha impulsado ni una sola política de rescate ciudadano, creación de empleo, participación ciudadana, acceso a la vivienda, o en pro de la autonomía. Sino que más bien, se han desarrollado privatizaciones, al tiempo que se han vendido como grandes éxitos tareas de simple mantenimiento. «No lo decimos nosotros, lo dijo (el concejal de OSP) Manuel Osorio en el pleno para la aprobación de sus presupuestos, donde dejó claro que sus prioridades frente a las necesidades reales de las personas son el mantenimiento de los parques, jardines y los paseos marítimos», señaló la edil de Victoria Mendiola. Podemos criticó que las privatizaciones de los servicios se llevan a cabo esgrimiendo el mantra de la falta de personal soslayando la posibilidad de una reestructuración del personal municipal.

El teniente de alcalde de San Pedro, Rafael Piña, respondió que en el distrito «no se han privatizado servicios» sino que se han complementado «porque no queda otro remedio». Piña afirmó que se usarán las bolsas de empleo y todas las herramientas al alcance para hacer que San Pedro funcione. El edil reprochó a Podemos que ande instalado en la crítica permanente, que demande transparencia y después no consulte los documentos que se ponen a su disposición y que no haya revelado a la ciudadanía que «fueron ellos quienes propusieron el aumento de sueldo para los concejales».