El pleno de Estepona pide que se mejore la propuesta para Sierra de las Nieves

Estepona. Viernes, 16 febrero 2018

El Ayuntamiento de Estepona no ceja en su petición de que Sierra Bermeja esté incluida en el futuro Parque Nacional (PN) de la Sierra de las Nieves. Ayer la corporación aprobó una moción institucional, a instancias del PP, solicitando a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía que Sierra Bermeja sea incluida en su totalidad en la actual propuesta al considerar que ésta es «mejorable».

El alcalde, José María García Urbano, señaló que la aportación de Sierra Bermeja supone el 40 por ciento del territorio de la actual propuesta y que dispone del único pinsapar del mundo sobre peridotitas. Añadió que con esta inclusión «se abundaría en el interés de la conservación de los singulares sistemas naturales que se quieren proteger» y además conllevaría «un valioso impacto para el sector turístico de la comarca, ya que supondría un aumento de visitantes tanto a la zona como a sus parajes naturales».

La moción también recoge que la denominación del futuro parque sea el de 'Parque Nacional Sierra de las Nieves y Bermeja'. Y por último se solicita una reunión con el consejero Medio Ambiente, José Fiscal, para comunicar estos acuerdos y trasladarle la colaboración del Ayuntamiento en el desarrollo de la propuesta.

En la sesión plenaria de ayer llamó la atención el elevado número de mociones de la oposición que pasaron a tener carácter institucional. PSOE e IU presentaron una moción similar solicitando el apoyo del Ayuntamiento a la manifestación feminista del próximo 8 de marzo. La de los socialistas reclamaba además un plan de igualdad en el Consistorio que evite la brecha salarial entre los empleados municipales y la eliminación del lenguaje sexista en la administración loca. La de IU recogía además que el Ayuntamiento luzca la bandera feminista el 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora.

También se hizo institucional una segunda moción de IU para cumplir la Ley de Memoria Histórica y retirar del municipio elementos y símbolos de la época franquista. Otra del PSOE reclamando la equiparación salarial entre los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y una de Costa del Sol Sí Puede para potenciar la producción, consumo y comercialización de productos ecológicos locales.

ICIO

El pleno aprobó por unanimidad la bonificación en un 95% del Impuesto de Construcciones Instalaciones y Obras (ICIO) para las obras de mejora que van a realizar la Residencia de Ancianos Virgen del Carmen y el centro de salud Estepona oeste.

En el turno de ruegos y preguntas la portavoz del PSOE, Manuela Benítez, calificó de «muy grave» que la empresa Trasobares Sol, que explota las instalaciones deportivas y de ocio de El Campanario haya incumplido el convenio firmado con el Ayuntamiento, éste no haya supervisado el cumplimiento del mismo y la empresa vuelva a optar al concurso de las instalaciones». El alcalde aclaró que este empresa no ha tenido la concesión y que aún no se ha adjudicado el nuevo concurso.

Benítez también interpeló al alcalde sobre la concesión de una parcela municipal al centro Mayfair Academy Inetrnational, que debe hacer frente a un juicio de desahucio en sus actuales instalaciones. García Urbano respondió que el equipo de gobierno realiza una «política activa de optimización de parcelas», que sólo se presentó esta empresa al concurso y que cumple con los requisitos técnicos.