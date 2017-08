La plaza de toros albergará el sábado un concierto de cuatro horas de rock

La plaza de toros de Estepona albergará el próximo sábado a partir de las 21.00 horas el festival The Pink Purple Zep un concierto compuesto por bandas de tributo a Pink Floyd, Deep Purple y Led Zeppelin. Se trata de un espectáculo con más de cuatro horas de rock clásico a cargo de tres de los principales grupos de tributo del Reino Unido: Think Floyd que homenajea a Pink Floyd; Whole Lotta Led, a Led Zeppelin, y Deeper Purple con el tributo a Deep Purple. Los tres grupos interpretarán las canciones más icónicas de las bandas originales de los años 70. Las entradas pueden adquirir en la web del festival www.pinkpurplezepfest.com o el teléfono 674 909 220.