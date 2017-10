Piña destaca la ausencia de incidentes en la feria de San Pedro Recinto ferial de San Pedro. :: josele-lanza El teniente de alcalde aplaude la actitud de los ciudadanos y la colaboración entre los cuerpos de seguridad y Protección Civil NIEVES CASTRO MARBELLA . Martes, 24 octubre 2017, 00:31

San Pedro Alcántara puso el punto y final a la feria este pasado domingo con alegría en las calles y satisfacción en los despachos. A la espera de recabar las cifras oficiales en cuanto a intervenciones policiales y asistencias sanitarias, el teniente de alcalde, Rafael Piña, destaca la ausencia de incidentes de gravedad durante las fiestas y aplaude la actitud cívica de los ciudadanos, así como la colaboración que ha existido entre los efectivos de Policía Local y Nacional, Protección Civil y DYA integrados en los dispositivos especiales de la feria. «Además de diseñar un programa de diversión con mucha calidad, hemos dado una preferencia importante al dispositivo sanitario y de seguridad, y estamos satisfechos con los resultados», afirma Piña.

El teniente de alcalde, edil de OSP, señala en declaraciones a SUR el efecto disuasorio en la comisión de delitos y faltas que ha tenido este año la instalación en la feria por primera vez de 11 cámaras de videovigilancia. Dispositivos que con todos los requerimientos legales fueron repartidos en diferentes puntos del aparcamiento, el recinto ferial y el interior de las casetas municipales.

Las fuerzas de seguridad han dispuesto de un centro de coordinación en el propio recinto ferial donde se han visualizado las imágenes recogidas por las cámaras para estar al tanto de lo que ocurría en los puntos videovigilados. El teniente de alcalde ha subrayado la efectividad de la medida «ante la ausencia -ha dicho- de incidentes de gravedad este año».

Actividad sanitaria

Por otra parte, ha hecho hincapié en la labor de la organización Detente y Ayuda (DYA) que ha contado, también por primera vez este año en la feria de San Pedro Alcántara, con un tráiler sanitario compuesto de camillas, varios facultativos, cuatro boxes de atención al paciente, una zona de críticos y un stand para el descanso del personal. Asimismo, se ha puesto a disposición de la ciudadanía una UVI móvil, ambulancias básicas y un nutrido grupo de voluntarios. En total, alrededor de 20 personas han estado al cargo de la salud de los usuarios, distribuidos en dos turnos. El teniente de alcalde ha destacado que este amplio dispositivo sanitario «ha descargado» al centro de salud de San Pedro al hacerse in situ la atención básica de los ciudadanos por caídas, golpes o intoxicaciones etílicas.

«No paramos de recibir la enhorabuena por la organización de la feria: el sitio donde se celebra es genial, la programación también lo ha sido y la seguridad con la que hemos contado este año ha sido especial, así como la atención sanitaria», destaca a grandes rasgos el teniente de alcalde, quien subraya el buen tiempo que ha reinado en esta edición, solo salpicado por la lluvia que descargó el miércoles tarde-noche.

El equipo de gobierno no cae en la autocomplacencia y desde la Tenencia de Alcaldía de San Pedro ya se piensa en nuevas ideas para mejorar la próxima edición de la feria. «Si disponemos otra vez del mismo emplazamiento -puesto que los terrenos donde se celebra la fiesta son privados-, hay que hacer algo diferente en la feria de día porque ha habido momentos en los que parecía que no estaba muy llena. No tenemos todavía muy claro el cambio que se necesita, el recinto ferial es un espacio muy grande y para llenarlo es necesario muchísima gente», comenta el teniente de alcalde en referencia, principalmente, a los llenos registrados durante la primera mitad de la semana, que contrastan con los recibidos a partir del jueves. Asimismo reconoce que se ve necesario seguir incentivando la participación de los ciudadanos en el desfile de las carrozas de feria, que este año ha cambiado su itinerario para discurrir por calles más anchas por motivos de seguridad, y aminorar la marcha de la comitiva «porque -asegura- hemos tenido quejas del ritmo rápido que se llevaba este año».