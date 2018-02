Piña confirma a Apymespa que Marqués del Duero se reabrirá cuando se recepcione la obra y deja en el aire su peatonalización Piña, ayer, presentando unos trabajos en Fuente Nueva. :: j.-lanza NIEVES CASTRO MARBELLA. Jueves, 8 febrero 2018, 00:35

Comerciantes agrupados en la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de San Pedro (Apymespa) recibieron ayer la información que demandaban desde hace días: Marqués del Duero se reabrirá al tráfico cuando la obra se recepcione por el Ayuntamiento, administración que aún no ha tomado una decisión definitiva sobre la peatonalización de la vía.

Representantes de la principal asociación gremial de San Pedro se reunieron ayer con el teniente alcalde de San Pedro, Rafael Piña, a fin de despejar sus dudas sobre el futuro de esta arteria principal. El responsable municipal trasladó al colectivo que la apertura al tráfico se llevará a cabo inmediatamente después de que la obra sea recepcionada por el Ayuntamiento, sin apuntar fecha concreta, y precisó que la posterior peatonalización de la calzada dependerá de informes y recreaciones que se presentarán a los vecinos para tomar una decisión consensuada.

El encuentro tuvo lugar después de que Apymespa emitiera un comunicado a finales de la semana pasada pidiendo concreción a la Tenencia de Alcaldía sobre la peatonalización de Marqués del Duero. Durante la citada reunión el teniente de alcalde confirmó que no se ha tomado una decisión al respecto y que para ello se contará con todas las partes implicadas. En concreto, el responsable municipal detalló que desde la Tenencia de Alcaldía de San Pedro se han solicitado informes y recreaciones 3D de los proyectos ideados para realizar una consulta con los vecinos y decidir de forma consensuada si finalmente Marqués del Duero se peatonalizará o no.

Deficiencias

Asimismo, Piña trasladó a los representantes de Apymespa que la apertura al tráfico de la vía de manera inmediata no es una cuestión política sino técnica. «Hasta que no se arreglen las deficiencias detectadas en las obras, las mismas no se pueden recepcionar y, por tanto, abrir la calle al tráfico», señaló el teniente de alcalde. Al final del mes de octubre, cuando finalizaron los trabajos, se realizó una serie de requerimientos a la empresa, algunos de los cuáles aún están pendientes, por lo que los técnicos aconsejaron que para la recepción de las actuaciones es necesario que éstas estén completamente terminadas.