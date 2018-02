Piña arremete contra la Junta por incumplir los plazos para el nuevo centro de salud de San Pedro Piña y miembros de OSP, ayer, en la parcela del centro de salud . :: j-L. El teniente de alcalde dice que el acuerdo con el Gobierno andaluz situaba el inicio de las obras en febrero. La delegación Provincial anuncia que la licitación está en fase de valoración de ofertas MÓNICA PÉREZ MARBELLA. Viernes, 16 febrero 2018, 01:01

«Como ven, las obras brillan por su ausencia». Sobre el terreno cedido en su día a la Junta de Andalucía para levantar el nuevo centro de salud de San Pedro, el teniente de alcalde Rafael Piña arremetía ayer contra el Ejecutivo andaluz al que acusa de «incumplir los plazos recogidos en el protocolo de colaboración» suscrito entre el Consistorio y el Gobierno autonómico en junio del pasado año para la materialización de las tan esperadas y necesarias obras de ampliación de las instalaciones sanitarias. Piña incide en que en dicho protocolo se situaba en febrero de 2018 el inicio de las obras. Estas no han comenzado. Entre otras cosas porque la ejecución de las mismas no se sacaron a licitación hasta el pasado mes de diciembre, y el plazo de recepción de ofertas estuvo abierto hasta el día 17 de enero. «Nosotros hemos cumplido nuestra parte y cuando nos solicitaron la licencia de obras, en tres días estaba de camino la documentación a la Junta. El proyecto lleva ya tres meses de retraso y siendo optimistas nos iremos a junio o julio». Piña pone en duda si ese retraso se debe a «motivos administrativos por el propio funcionamiento del sistema, o a motivos políticos», y aunque dijo no querer «entrar en la dinámica de echarle la culpa al PSOE, como ellos hacen con nosotros», sí advirtió al cierre de su intervención ante la prensa convocada que el asunto pueda enquistarse por «venganzas institucionales de los partidos» tras la moción de censura. «Me parecería patético que eso se utilizara para hacernos ese arroje entre grupos políticos dejando a los niños como rehenes en esta historia».

Rafael Piña hacía referencia a los niños porque igualmente criticó que tampoco «haya avanzado» el proyecto del nuevo Instituto de Secundaria comprometido. «Nos dijeron que no podían aceptar el suelo y les demostramos que la LOUA permite otorgar licencia de obras, en caso de tratarse de una edificación institucional, aunque el suelo no esté consolidado pero sí ordenado, como ocurre aquí». Para Rafael Piña, tampoco es «obstáculo» los problemas de abastecimiento eléctrico. «Les dijimos (a la Junta) que estaríamos dispuestos a colocar un generador, como se hizo durante meses cuando abrió el colegio Teresa de León, y nos comprometimos a agilizar los trámites para tener lista la subestación eléctrica que se necesita en la zona. Y si no se llegaba a tiempo, se usaría el generador», explica el teniente de alcalde Sampedreño. «Nos dijeron que iban a verlo pero que difícilmente estaría el nuevo instituto para el próximo curso, sino para el siguiente».

Desde el Ejecutivo andaluz confirmaron a SUR que el procedimiento para la adjudicación de las obras para construir el centro de salud se encuentra en proceso de valoración de ofertas. En cuanto al instituto, apuntan que la parcela municipal fue aceptada, que «se está culminando el proyecto del programa de necesidades del centro», y que se licitará «en breve».

«Nosotros cumplimos nuestros compromisos, otros no pueden decir lo mismo de los suyos», apuntan desde la Junta

Sobre las críticas vertidas por el concejal de Opción Sampedreña, desde el Gobierno andaluz se lamentan las mismas «dado que la Junta de Andalucía ha dado muestras sobradas de su compromiso con ambos proyectos, igual que está haciendo con su compromiso de la pasarela peatonal, mientras que todos -apuntan- no pueden hacer gala de que cumplen sus compromisos adquiridos», explicaron, en referencia al pacto de gobierno con el PSOE que OSP rompió en agosto para gobernar con el PP.

Críticas del grupo socialista

En la misma línea de la Junta fue la respuesta que a la comparecencia de Rafael Piña realizó el portavoz municipal del PSOE en el Ayuntamiento, Manuel García. Aseguró que «la credibilidad de OSP para contar plazos se acabó el día que tras anunciar que renovaría el pacto de gobierno durante otros dos años, traicionó a los socios que confiaron y creyeron que su palabra tenía alguna validez, y decidieron pactar con el PP». «Desde el PSOE no nos vamos ni a molestar en confirmar que el Centro de Salud será una realidad, como ya ha anunciado la Junta». Para el PSOE, las declaraciones de Piña son una «cortina de humo por los problemas con los comerciantes de Marqués del Duero».

Tras conocer las reacciones de los socialistas a su petición, el teniente de alcalde de San Pedro lanzaba una pregunta a la que él mismo dio respuesta: «Si no hubiese estado OSP en el gobierno tripartito, ¿habría hecho algo el PSOE en San Pedro? Dadas las actitudes que vemos ahora y el incumplimiento reiterado de plazos creemos que no».