Picardo vaticina que la economía de Gibraltar seguirá creciendo pese al Brexit
HÉCTOR BARBOTTA
Marbella
Martes, 11 julio 2017, 13:48

Las cuentas le salen. El ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, ha vaticinado que la economía del Peñón seguirá creciendo una vez que el Reino Unido consume su salida de la Unión Europea. Picardo, que ha participado como ponente en los cursos de verano de la UMA en Marbella, aseguró que la economía está respondiendo bien y se reposicionará ante el nuevo escenario.

En ese sentido, aseguró que el crecimiento de la economía gibraltareña se consolida aún avecinándose el Brexit y que fuera de la Unión Europea Gibraltar seguirá siendo próspero. “Gibraltar es una economía pequeña y es muy fácil reposicionarla –aseguró–; si viene una tormenta y eres un pequeño corcho a lo mejor te mojas pero no te vas a hundir, un gran navío igual tiene problemas más graves. Gibraltar es un pequeño corcho”

Según el mandatario gibraltareño, este reposicionamiento será dentro del sector servicios y se refirió en concreto al sector financiero en general, las aseguradoras y las apuestas on-line.

Picardo recordó que el nuevo escenario no es el que anhelaba el pueblo de Gibraltar, al que definió como profundamente europeísta. “Pero tenemos que atenernos al resultado del referéndum en el Reino Unido”, matizó.

El ministro principal lamentó que España se haya opuesto a que Gibraltar pudiera acceder a un estatus diferente en relación a Europa del que tendrá el Reino Unido. “Con creatividad se pudiera haber llegado a esa posibilidad, pero España no ha estado por la labor porque ha insistido en que pasaba todo por la cosoberanía y hay que ponerse a pensar que vamos a asegurarnos de que no pase nada por la cosoberanía”, advirtió.

En relación con la situación de los trabajadores, aseguró que todos los españoles o ciudadanos de cualquier otro país europeo establecidos actualmente en Gibraltar conservarán sus derechos, ya que el gobierno del Peñón se ha planteado esa situación desde el comienzo independientemente de la postura que adopte el Reino Unido. “Desafortunadamente España ha elegido que haya una cláusula en las directrices de la negociación para que cualquier nuevo acuerdo que haya entre el Reino Unido y la Unión Europea no aplique directamente en Gibraltar”, lamentó. En su opinión, eso perjudicará sobre todo a los españoles que en el futuro quieran trabajar en Gibraltar, aunque no afectará a quienes ya lo hacen. Picardo lamentó también que el Gobierno español sólo quiera negociar con el Reino Unido pese a que Londres no tiene competencia sobre esos asuntos en Gibraltar.